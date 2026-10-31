¡El Titán Colosal llegó al Zócalo! Los memes de la Catrina que la comparan con el anime ‘Attack on Titan’

En redes sociales, simularon que los Voladores de Papantla combatían a la Catrina gigante del Zócalo. (Foto: Redes sociales)

¡Mexicanos, es momento de que entreguen sus corazones! El Cuerpo de Exploración tiene una nueva misión en la Ciudad de México, donde una Catrina de más de 33 metros apareció frente al Palacio Nacional. Eren Jaeger, Mikasa Ackerman y Levi Ackerman necesitarán la ayuda de los Voladores de Papantla para enfrentar a esta supuesta amenaza, que en realidad es la Catrina monumental instalada en el Zócalo para celebrar el Día de Muertos 2026, convertida en protagonista de memes inspirados en Attack on Titan.

Su imponente altura despertó la imaginación de los usuarios de redes sociales, quienes transformaron al popular personaje de José Guadalupe Posada en un monstruo gigante, listo para enfrentarse al Titán Colosal, a los EVA de Neon Genesis Evangelion o al mismísimo Godzilla.

La figura, cuyo vestido rosa mexicano incluso fue comparado con algunos de los vestidos de la presidenta Claudia Sheinbaum, también consiguió un Récord Guinness como la Catrina más alta del mundo, tras superar la marca que ostentaba Puerto Vallarta, Jalisco.

Memes de la Catrina en el Zócalo (Foto: Redes sociales)

Memes de la Catrina en el Zócalo (Foto: Redes sociales)

Memes de la Catrina en el Zócalo (Foto: Redes sociales)

Memes de la Catrina en el Zócalo (Foto: Redes sociales)

¿Qué memes provocó la Catrina gigante del Zócalo capitalino?

Los fans de Attack on Titan encontraron una nueva amenaza para la humanidad. La figura monumental recordó a los titanes que aparecen en la historia creada por Hajime Isayama, especialmente por las imágenes tomadas desde las calles del Centro Histórico, donde la figura de la Catrina sobresale entre los edificios.

Algunos de los memes recrean una de las escenas más emblemáticas de los primeros episodios de Attack on Titan, cuando el protagonista Eren Jaeger observa cómo la cabeza del Titán Colosal sobresale por encima de la muralla María, que protegía el distrito de Shiganshina.

A partir de esta comparación, otros usuarios recrearon escenas de combate en las que Eren Jaeger, Mikasa Ackerman y Levi Ackerman se preparan para enfrentar a la Catrina gigante, equipados con espadas y dispositivos de maniobras tridimensionales que permiten a los soldados desplazarse por el aire para atacar a los titanes.

Memes de la Catrina en el Zócalo (Foto: Redes sociales)

Memes de la Catrina en el Zócalo (Foto: Redes sociales)

El Cuerpo de Exploración también recibió refuerzos mexicanos para enfrentar a la Catrina gigante del Zócalo. En otros memes, los Voladores de Papantla aparecen como integrantes de este grupo de soldados, con sus trajes tradicionales, espadas y equipos de maniobras tridimensionales. Los montajes comparan el descenso de los voladores desde las alturas con los movimientos que realizan los personajes de Attack on Titan para combatir a los titanes.

Los titanes no fueron los únicos personajes que se enfrentaron a la Catrina gigante. En otros montajes, la escultura apareció en plena Plaza de la Constitución frente a EVA-01, de Neon Genesis Evangelion, y Mazinger Z, 2 de los robots más emblemáticos de la animación japonesa.

Los usuarios también recurrieron al cine de monstruos y recrearon enfrentamientos entre la Catrina y Godzilla, además de incorporar a los robots gigantes de Titanes del Pacífico, película dirigida por Guillermo del Toro. Así, el Centro Histórico se convirtió en el escenario ficticio de batallas colosales.

Memes de la Catrina en el Zócalo (Foto: Redes sociales)

Memes de la Catrina en el Zócalo (Foto: Redes sociales)

Memes de la Catrina en el Zócalo (Foto: Redes sociales)

Memes de la Catrina en el Zócalo (Foto: Redes sociales)

Algunos internautas incluso la apodaron ‘Sheinbaumzilla’, una combinación del apellido de la presidenta Claudia Sheinbaum con el nombre de Godzilla. La comparación surgió por el peinado recogido y el vestido rosa mexicano de la Catrina, características que algunos usuarios relacionaron con la apariencia y los atuendos de la mandataria.

La creatividad también llevó a imaginar una batalla entre la Catrina y el Dr. Simi, así como escenas en las que la figura lanzaba rayos láser y destruía edificios. Otros memes compararon su altura con la de Mongo, el hombre de jengibre de la película Shrek 2, y con la del protagonista de El gigante de hierro.

¿Cómo construyeron la Catrina del Zócalo que rompió un Récord Guinness?

Más allá de los memes y las comparaciones con personajes gigantes del cine y el anime, la Catrina del Zócalo es resultado de un proyecto artístico creado para la Ofrenda Monumental del Día de Muertos 2026. El Gobierno de la CDMX encargó su elaboración al Taller de Arte Xibalbá, bajo la dirección de Carlos Camilo Báez.

La preparación requirió aproximadamente 9 meses de trabajo, con la participación de cerca de 180 personas, entre artistas, ingenieros, arquitectos, herreros, cartoneros y pintores. El objetivo era crear una Catrina capaz de destacar en la Plaza de la Constitución y superar la marca mundial de altura.

Memes de la Catrina en el Zócalo (Foto: Redes sociales)

Memes de la Catrina en el Zócalo (Foto: Redes sociales)

Uno de los principales desafíos fue mantener estable una escultura de más de 33 metros de altura sin dañar el suelo del Zócalo. Para conseguirlo, el equipo construyó una estructura de acero reforzada con contrapesos de concreto y ensambló las diferentes piezas en la Plaza de la Constitución. La figura se completó con un vestido rosa mexicano, adornos florales y un sistema de iluminación que resalta sus detalles.

La Catrina alcanzó una altura certificada de 33.411 metros, con la que obtuvo el Récord Guinness de la Catrina más alta del mundo. La nueva marca superó los 28.15 metros de la figura presentada en Puerto Vallarta, Jalisco, en 2023.

Memes de la Catrina en el Zócalo (Foto: Redes sociales)

Memes de la Catrina en el Zócalo (Foto: Redes sociales)

Memes de la Catrina en el Zócalo (Foto: Redes sociales)

Memes de la Catrina en el Zócalo (Foto: Redes sociales)

La escultura forma parte de las celebraciones del Día de Muertos en el Centro Histórico y permanecerá en el Zócalo hasta el próximo 2 de noviembre, con acceso gratuito para los visitantes.

Mientras el Cuerpo de Exploración busca la manera de enfrentar a su nuevo enemigo en los memes, la Catrina gigante permanece frente a Palacio Nacional como símbolo de una de las tradiciones más importantes de México. Esta vez, el titán no llegó para derribar las murallas ni amenazar a la humanidad, sino para celebrar el Día de Muertos y conquistar las redes sociales.