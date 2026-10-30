Detienen a Inés Gómez Mont en Florida: ¿De qué acusan a la conductora en México?

La conductora de televisión Inés Gómez Mont fue detenida este viernes 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, después de permanecer prófuga de la justicia mexicana desde 2021, cuando se emitió una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La expresentadora de Ventaneando era buscada por las autoridades mexicanas debido a su presunta participación en una red de desvío de recursos públicos relacionada con contratos federales de seguridad durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

La detención de Inés Gómez Mont en Florida, Estados Unidos, se realizó con base en una orden de arresto con fines de extradición a México, donde es requerida por las autoridades para enfrentar las acusaciones en su contra.

Hasta el momento, no se conocen detalles sobre las circunstancias de su detención ni se confirmó si será extraditada a México para enfrentar los procesos judiciales en su contra.

De igual forma, Inés Gómez Mont no aparece en el registro público de personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

¿De qué acusan a Inés Gómez Mont en México?

Inés Gómez Mont es acusada de presuntamente recibir dinero público desviado mediante empresas que obtuvieron contratos del Gobierno federal, además de participar en operaciones financieras que habrían permitido ocultar el origen y destino de esos recursos.

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que la conductora y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, estuvieron relacionados con una presunta red de corrupción que utilizó empresas para obtener recursos destinados a servicios de seguridad y vigilancia en centros penitenciarios federales.

La investigación comprende contratos por aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos, aunque esta cantidad no corresponde al dinero que presuntamente recibió Gómez Mont de manera personal.

De acuerdo con documentos judiciales publicados, la FGR atribuyó a la conductora depósitos por 14 millones 843 mil 816 pesos, procedentes de 2 empresas relacionadas con la investigación: Ingeniería y Arquitectura Tangamanga y Gupea Construcciones.

Por estos hechos, Inés Gómez Mont enfrenta acusaciones de delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero, debido a su presunta participación en el desvío de recursos públicos. La conductora también es investigada por defraudación fiscal, relacionada con presuntas irregularidades en el pago de impuestos.

En octubre de 2021, Interpol emitió una ficha roja para su localización internacional. Sin embargo, la alerta fue retirada en septiembre de 2026, una decisión que el Gobierno mexicano anunció que impugnaría.

Su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, fue detenido en septiembre de 2025 en Estados Unidos por autoridades migratorias. El empresario también enfrenta acusaciones en México relacionadas con la presunta red de desvío de recursos públicos.