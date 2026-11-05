¡No se conforma con el Corona Capital! Gorillaz anuncia concierto en la CDMX; fecha y preventa de los boletos

Gorillaz tendrá otros dos conciertos en México, antes de su presentación en el Palacio de los Deportes. (Foto: Shutterstock, ChatGPT)

¡El molino flotante sobrevolará la CDMX! Los fans de la banda Gorillaz podrán volver a cantar éxitos como Clint Eastwood, DARE y On Melancholy Hill, pues la banda virtual creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett anunció un nuevo concierto en el Palacio de los Deportes, donde se reencontrará con sus seguidores después de varios años de ausencia.

La agrupación británica se presentará el 11 de diciembre de 2026, después de 8 años de su último concierto en ese recinto, como parte de The Mountain Tour, la gira con la que promociona su más reciente álbum de estudio.

El anuncio se produce a unas semanas de su participación en el Corona Capital 2026, donde Gorillaz compartirá cartel con Mumford & Sons, Daniel Caesar, James Blake y The Kooks el próximo 20 de noviembre.

El concierto de Gorillaz en el Palacio de los Deportes contará con la participación de Luisa Almaguer, cantante y compositora mexicana de rock alternativo, como artista invitada.

¿Cuándo comienza la preventa de los boletos para Gorillaz en el Palacio de los Deportes?

La preventa de boletos para el concierto de Gorillaz en el Palacio de los Deportes comenzará el 12 de noviembre con la Gran Venta HSBC, exclusiva para tarjetas Premier de crédito y débito.

El 13 de noviembre se abrirá la venta para los demás titulares de tarjetas de crédito y débito HSBC, con la posibilidad de adquirir las entradas a 3 y 5 meses sin intereses, según las condiciones de la promoción.

De momento, la página oficial de Ticketmaster no ha confirmado oficialmente la fecha de la venta general de boletos. Sin embargo, se prevé que comience el 14 de noviembre, una vez concluidas las dos etapas de preventa.

¿Qué otros conciertos tendrá Gorillaz en México antes de su presentación en el Palacio de los Deportes?

Antes de su presentación en el Palacio de los Deportes, Gorillaz ofrecerá otras dos presentaciones en nuestro país, la primera como parte del Corona Capital 2026 y la segunda en Guadalajara, Jalisco.

La agrupación británica será una de las banas principales que pongan el ambiente durante el Corona Capital 2026, del próximo 20 de noviembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX, donde recientemente se corrió el GP de México, donde compartirá cartel con artistas como Mumford & Sons, Daniel Caesar, James Blake, The Kooks y CHVRCHES.

Posteriormente, Gorillaz se presentará el 9 de diciembre en el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara, como parte de The Mountain Tour 2026. Este concierto se realizará apenas 2 días antes de su regreso al Palacio de los Deportes.

Con estas fechas, la banda de Damon Albarn sumará 3 presentaciones en México durante 2026, después de una ausencia de cuatro años desde sus últimos conciertos en el país, realizados en mayo de 2022, cuando participó en el festival Pulso GNP de Querétaro y ofreció un espectáculo en Monterrey.