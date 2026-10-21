U2 añade nueva fecha en CDMX: ¿Cuándo es la preventa de boletos?

U2 anunció una nueva fecha en el Estadio GNP Seguros para el próximo año. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

U2 regresa a México y no quiere que nadie se quede fuera de la fiesta. La banda irlandesa anunció una tercera fecha en la Ciudad de México como parte de The Greatest Show On Earth World Tour, una gira mundial que marca el regreso de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. a los estadios.

La noticia fue confirmada por Ocesa en X: “Debido a la gran demanda, U2 suma una nueva fecha a The Greatest Show On Earth World Tour en la Ciudad de México”.

¿Cuándo viene U2 a México? Los conciertos confirmados en 2027

El tercer concierto de U2 en Ciudad de México en el Estadio GNP Seguros es el 28 de febrero de 2027, el cual se suma a las primeras dos presentaciones programadas para el 23 y el 26 del mismo mes.

El cartel de la nueva presentación también incluye a Beck como invitado especial. La gira acompaña el lanzamiento de Carnaval De Luz, el decimosexto álbum de estudio de U2, cuya publicación está prevista para el 13 de noviembre de 2026.

U2 también recorrerá São Paulo y Buenos Aires y próximamente anunciará conciertos en Norteamérica y Europa, con especial atención al lugar donde comezó su historia: Irlanda.

Bono y compañía se presentarán los días 23, 26 y 28 de febrero de 2027 en el Estadio GNP Seguros. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuándo es la nueva preventa de U2 en México?

¡Que no se te pase la fecha! La preventa de U2 en el Estadio GNP Seguros es este jueves 22 de octubre a las 10:00 a.m. (tiempo central de México) en el sitio oficial de Ticketmaster y se habilitará para tarjetas Banamex con opción de 3 y 6 meses sin intereses.

Adicional a ello, el mismo día a las 8:00 a.m. podrán comprar antes que todos los suscriptores de The Hype y Feedback. La preventa del artista, para la cual es necesario hacer un registro en línea, inicia a las 12:00 p.m. Por último, la venta general es el 23 de octubre.

U2 suma una tercera fecha en la Ciudad de México para febrero de 2027 como parte de The Greatest Show On Earth World Tour. (Foto: Ocesa)

¿Cuánto cuestan los boletos de U2 en México?

Los precios de los boletos de U2 en el Estadio GNP Seguros ya se dieron a conocer para las presentaciones anunciadas previamente. Las entradas convencionales tienen costos que van de mil 597 a 8 mil 959 pesos, mientras que los paquetes VIP alcanzan los 22 mil 800 pesos.

Boletos convencionales

U2 regresará a los escenarios con The Greatest Show On Earth World Tour, gira vinculada a su álbum Carnaval De Luz. (Foto: Prensa Ocesa).

Paquetes VIP