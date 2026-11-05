‘Él sí sabía lo que le iba a pasar’: Las líneas que explora ‘Valentín: La muerte del gallo de oro’

'Valentín: La muerte del gallo de oro' reveló su primer tráiler, donde muestran un poco de lo que va a tener el nuevo documental. (Foto: Cortesía HBO)

A casi 20 años del asesinato de Valentín Elizalde, conocido como ‘El Gallo de Oro’, una nueva producción documental busca reconstruir qué ocurrió la noche del 25 de noviembre de 2006, cuando el cantante fue atacado a balazos después de presentarse en un palenque de Reynosa, Tamaulipas.

El caso, que durante casi dos décadas ha estado rodeado de distintas versiones sobre los motivos del crimen y sus posibles responsables, será retomado en Valentín: La muerte del gallo de oro, un documental de HBO Max que promete presentar nuevos testimonios y material de archivo.

El primer tráiler plantea varias interrogantes sobre las circunstancias que rodearon el homicidio, desde las posibles razones por las que habrían atentado contra el intérprete hasta los señalamientos sobre una presunta traición de alguien cercano a él.

El cantante Valentín Elizalde fue asesinado en un ataque armado ocurrido en 2006. (Foto: Cuartoscuro) (Isaac Esquivel Monroy)

¿Qué revela el tráiler de ‘Valentín: La muerte del gallo de oro’?

El avance comienza con una reflexión sobre el destino del cantante y la posibilidad de que conociera el peligro al que se enfrentaba. Una de las frases que abre esta línea de investigación es: “Él sabía lo que le iba a pasar”.

A lo largo del tráiler se recuerda la popularidad que alcanzó Valentín Elizalde durante su carrera musical. En uno de los testimonios lo describen como un artista que tenía un ángel, había conseguido discos de oro y conquistado al público con sus interpretaciones de narcocorridos.

Sin embargo, el documental también plantea tres posibles líneas relacionadas con los motivos del asesinato. Una de ellas apunta a un supuesto acercamiento de Valentín con la mujer de un capo; otra cuestiona por qué el palenque habría abierto exclusivamente para él, mientras que una tercera retoma la polémica alrededor de la interpretación de su canción ‘A mis enemigos’.

¿Qué pasó con ‘Tano’ Elizalde la noche del asesinato?

Otro de los puntos que explora el documental es el papel de ‘Tano’ Elizalde, quien estuvo presente durante el ataque y sobrevivió a la agresión en la que murió el cantante.

En el tráiler se recuperan señalamientos sobre una posible traición y se plantea la pregunta por qué él fue el único sobreviviente del atentado en contra del cantante: “Dicen que el ‘Tano’ Elizalde lo puso, milagrosamente fue el único que se salvó y todas las pruebas lo señalan a él”.

También se menciona que la carpeta de investigación permaneció resguardada durante 20 años y se cuestiona si Valentín conocía los riesgos que podía enfrentar al interpretar canciones relacionadas con el crimen organizado, especialmente por presuntos shows donde los capos estuvieron presentes.

¿Cuándo se estrena ‘Valentín: La muerte del gallo de oro’?

La serie documental Valentín: La muerte del gallo de oro llegará a HBO Max el jueves 12 de noviembre de 2026. La producción estará integrada por tres episodios, con una duración aproximada de 50 minutos cada uno.

A través de testimonios, material de archivo y nuevas entrevistas, la serie busca reconstruir el asesinato del cantante, ocurrido el 25 de noviembre de 2006 en Reynosa, Tamaulipas, y explorar las distintas versiones y preguntas que siguen alrededor del caso.