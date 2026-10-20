¡El fuero no venía incluido! Finge ser diputado federal, amenaza a policías y termina detenido

El ahora detenido mostró dos placas metálicas en las que aparecía el nombre de Juan “N”, y en una de las placas la leyenda Asesor Legislativo.

La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Santiago, en Nuevo León, informó este martes 20 de octubre que un hombre aseguró ser un diputado federal, por lo que fue detenido por usurpación de funciones o de profesión.

A través de un comunicado, la dependencia municipal indicó que el hombre no fue encontrado en ninguna base de datos de servidores públicos.

Se trata de Juan ‘N’, de 56 años, que fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago luego de recibir un reporte en el Centro de Inteligencia para la Vigilancia del mismo municipio.

Ciudadanos de Santiago denunciaron que una persona a bordo de un taxi rondaba la zona de La Cieneguilla, tomando fotografías a negocios y ciudadanos.

“Al atender el reporte, los policías detectaron que el vehículo era conducido por una mujer, quien argumentó que estaba buscando a su expareja, contra quien tiene un proceso legal, y que era acompañada por su abogado”, detalló.

La dependencia agregó que, mientras se revisaban los datos del vehículo en la base de datos a la que está enlazado el Centro de Inteligencia para la Vigilancia (CIV), llegó el abogado, quien en forma prepotente se identificó como diputado federal.

¿Qué se sabe del detenido por usurpación de funciones?

El ahora detenido mostró dos placas metálicas en las que aparecía el nombre de Juan “N”, y en una de las placas la leyenda Asesor Legislativo, y en la otra, Pro Libertad y Derechos Humanos en América, en Participación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Unesco, con vigencia hasta diciembre de 2019.

“El abogado lanzó amenazas contra los elementos policiales diciendo: ‘Yo soy servidor público, diputado, abogado y conozco de leyes, soy un diputado apoyando a la ciudadana; no saben en el problemón que se van a meter’”, añadió.

Luego de que el CIV revisara las bases de datos de servidores públicos activos, no halló una coincidencia con el nombre del supuesto abogado; cuando se le hizo saber esta información, el hombre se puso agresivo y empujó a los elementos policiales tratando de escapar.

Ante esto, Juan “N” quedó detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quien tras una audiencia determinó vincularlo por usurpación de funciones públicas y amenazas, proceso que podrá llevar en libertad.