Elecciones 2027: MC analiza más de 10 perfiles para candidatos a gobernadores en Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo que para la candidatura de las elecciones 2027 hay 10 perfiles que se están analizando en Movimiento Ciudadano.

En entrevista radifónica explicó que Jorge Álvarez Máynez ‘ha visto con buenos ojos’ a más de 10 personas, de las cuáles, una de ellas podría ser candidato a gobernador.

“Está Luis Donaldo Colosio, gente del gabinete muy valiosa, alcaldes empresarios, gente de la sociedad civil”, detalló.

Agregó que será en enero o febrero cuando definan a su candidato para las elecciones 2027 y descartó que Mariana Rodríguez vaya por Movimiento Ciudadano.

“Mariana no está en esa ruta, ella está pensando que va a ser madre de tres hijas”, dijo Samuel García y agregó que en dos semanas nace su bebé.

Mariana Rodríguez, la más popular en Nuevo León

Según una encuesta de El Financiero de julio de este año, Mariana Rodríguez es una de las personas más populares en el estado, con 37 por ciento de opinión positiva y 29 por ciento de opinión negativa. Le sigue Clara Luz Flores, de Morena, con 34 por ciento de opinión positiva y 31 por ciento de opinión negativa.

Andrés Mijes y Luis Donaldo Colosio obtienen 32 por ciento de opiniones favorables, y 29 y 32 por ciento de opiniones desfavorables, cada uno.

Además, Tatiana Clouthier, que recientemente fue ‘bateada’ por el Partido del Trabajo (PT), tiene 25 por ciento; Félix Arratia y Adrián de la Garza, tienen 23 y 21 por ciento, respectivamente.

“En un escenario hipotético, Mariana Rodríguez como abanderada de MC, enfrentando a Tatiana Clouthier de Morena, y a Adrián de la Garza por el PAN-PRI, la morenista va adelante con 31 por ciento, mientras que Mariana Rodríguez capta 26 por ciento, y De la Garza el 17 por ciento”, agrega la encuesta.

Mariana obtiene 24 por ciento de las preferencias para Movimiento Ciudadano, superando a Félix Arratia con 17 por ciento, y a Luis Donaldo Colosio con 15 por ciento.