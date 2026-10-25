Fiscalía atribuye a venganza doble feminicidio en Ostuacán; pobladores linchan a un detenido

Tras el doble feminicidio en Ostuacán, pobladores irrumpieron en la alcaldía y sustrajeron a dos detenidos; uno fue asesinado. (Redes sociales).

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, Jorge Luis Llaven, informó este domingo que el doble feminicidio contra una menor de edad y su abuela, ocurrido el pasado 19 de octubre en el municipio de Ostuacán, fue cometido por venganza personal de uno de los presuntos responsables.

En un video publicado en redes sociales, el Fiscal del estado indicó que, tras las investigaciones del caso en el que fueron asesinadas Míriam Cruz Alpuche y si nieta de 12 años, se logró determinar la participación de un hombre identificado como Armando “N”, alias El Melo, y otro de nombre Andrés “N”, alias “El Cera”.

Explicó que, según las indagatorias, los señalados acudieron al lugar donde cometieron el crimen y posteriormente se dieron a la fuga.

De acuerdo con la investigación y los testimonios recabados, el móvil fue una venganza personal.

Llaven aseguró que tras ser arrestados fueron trasladados a las celdas temporales de la presidencia municipal.

“No obstante, un grupo de pobladores de Ostuacán incursionó de manera violenta en la alcaldía y los sustrajo”, señaló el fiscal.

En el linchamiento, Andrés “N” fue asesinado y Armando “N” fue rescatado con vida.

Debido a estos hechos, el fiscal estatal dijo que abrió una investigación por el delito de homicidio en agravio del citado sujeto, mientras que autoridades federales y estatales restablecieron el orden en Ostuacán.

Llaven apuntó que se ha ampliando la investigación del doble feminicidio para judicializarla y se solicitará la pena máxima de 100 años para que el responsable enfrente la justicia.

En los primeros nueve meses de 2026 el estado de Chiapas registra 30 casos documentados de feminicidio, según las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno mexicano.