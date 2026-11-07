Congelan cuentas de Kimberly, ‘La más preciosa’, por problemas con el SAT: ‘No sé qué voy a hacer’

Los problemas financieros de Kimberly, ‘La más preciosa’ surgen días después del fallecimiento de su madre. (Foto: Cuartoscuro, ChatGPT)

¿Wendy Guevara no tendrá unos pesitos para echarle la mano a su amiga Kimberly ‘La Más Preciosa’? La integrante de ‘Las Perdidas’ denunció que le congelaron sus cuentas bancarias, presuntamente por un problema con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y aseguró que podría haber perdido todos sus ahorros. La situación ocurre pocos días después de la muerte de su madre.

Kimberly Irene explicó durante una transmisión en vivo que desconoce si podrá recuperar su dinero, pues le informaron que sus recursos podrían haber quedado en manos de las autoridades.

“Simplemente que es mucho dinero, mucho dinero que yo no tengo y no sé qué voy a hacer, hermanas, de verdad. Obviamente trabajando, pero también tengo mis cosas. Tengo que sobresalir, me congelaron mis cuentas. Y luego me dijeron que yo ya, que todo lo que yo tenía, que ya el SAT se lo quedó”, expresó.

De igual forma, Kimberly reveló que un abogado le solicitó 600 mil pesos para atender su situación fiscal, una cantidad que actualmente no puede pagar, pues aseguró que no tiene ni 30 mil pesos disponibles en sus cuentas bancarias.

“No me da vergüenza decirlo porque quizás yo no estoy bien por lo de mamá y mucho menos voy a estar bien con esto”, señaló.

¿Qué dijo Kimberly sobre la muerte de su madre?

Los problemas económicos de Kimberly surgieron después del fallecimiento de su madre, Martha, cuya muerte se dio a conocer el pasado 24 de octubre de 2026, tras permanecer hospitalizada por complicaciones de salud.

La señora Martha enfrentaba problemas relacionados con la diabetes y padecimientos renales. Su estado de salud llevó a Kimberly a abandonar el reality El Sultanato, que se grababa en Estados Unidos, para regresar a México y acompañarla durante sus últimos días.

Durante la transmisión, la influencer reconoció que ambas situaciones afectaron su estado emocional, pues a la pérdida de su madre se sumó la incertidumbre sobre el destino del dinero que consiguió con su trabajo.

“Y pues quieran o no, o sea, me quedé sin mi mamá, me quedé sin mi dinero. Imagínense cómo me siento ahorita. Pero poco a poco, ya saben, todos empezamos desde abajo y si he podido levantarme del peor hoyo, yo lo voy a poder lograr nuevamente”, expresó.

Kimberly también manifestó su inconformidad ante la posibilidad de perder los ahorros que reunió a lo largo de su trayectoria como creadora de contenido.

“Tanto trabajo que me costó para que viniera otra persona y nomás me lo quitara así”, lamentó.

¿Cómo buscará Kimberly recuperar su dinero tras el congelamiento de cuentas?

Ante la incertidumbre sobre sus cuentas bancarias, Kimberly aseguró que buscará recuperarse económicamente mediante su trabajo en redes sociales, principalmente a través de TikTok, donde cuenta con una comunidad de más de 1.6 millones de seguidores.

“No sé si se pueda recuperar o no, pero sé que mi mamá y Dios me van a ayudar trabajando también mucho, mucho trabajo. También pues les digo que voy a hacer un poco más de TikTok para que pues por ahí pueda sobresalir mientras me recupero”, explicó.

Durante la conversación, algunos seguidores le recomendaron acercarse a Wendy Guevara, su amiga e integrante de ‘Las Perdidas’, ante la posibilidad de que hubiera enfrentado un problema similar.

Kimberly Irene, conocida como Kimberly ‘La Más Preciosa’, es una influencer y creadora de contenido originaria de León, Guanajuato, que alcanzó popularidad en redes sociales por sus videos humorísticos y transmisiones en vivo, principalmente en TikTok, Instagram y YouTube.

Su fama creció gracias a su amistad con Wendy Guevara y Paola Suárez, con quienes forma parte del grupo de influencers conocido como ‘Las Perdidas’. Aunque no participó en La Casa de los Famosos México, su presencia en redes sociales y sus colaboraciones con ambas creadoras de contenido le permitieron consolidar su carrera en el entretenimiento digital.