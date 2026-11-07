¿Qué le pasó a Ana Silvia Garza? Piden donadores de sangre para la madre de Mariana Garza, exTimbiriche

Diego Schoening, excompañero de Mariana Garza en Timbiriche, también pidió ayuda para la donación de sangre para la actriz Ana Silvia Garza. (Foto: Cuartoscuro, ChatGPT)

Al igual que Daniela Ibáñez, quien solicitó donadores de sangre para su padre, el actor Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez, Mariana Garza, actriz y exintegrante de Timbiriche, pidió apoyo para su madre, Ana Silvia Garza Alardín, quien se encuentra hospitalizada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), en la CDMX.

La cantante compartió una publicación en su cuenta de Facebook para solicitar ayuda a sus seguidores y buscar personas dispuestas a donar sangre a nombre de su madre, aunque no reveló los motivos de su hospitalización ni detalles sobre su estado de salud.

“Hoy quiero pedirles un favor muy especial, de todo corazón. Ana Silvia Garza necesita de nuestra ayuda. Estamos buscando personas que puedan acudir a donar sangre”, escribió.

Diego Schoening, excompañero de Mariana Garza en Timbiriche, también se sumó a la petición y difundió un mensaje para solicitar apoyo para la madre de la actriz.

“Bonita, mi hermana, no estás sola. Te queremos muchísimo y estamos contigo y con tu mamá, de corazón”, indicó Schoening.

¿Quién es Ana Silvia Garza, madre de Mariana Garza?

Ana Silvia Garza Alardín es una actriz mexicana de 74 años, originaria de Monterrey, Nuevo León, con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión. A lo largo de su carrera, participó en algunas de las telenovelas más reconocidas de México.

Comenzó su carrera artística a finales de la década de 1970 y posteriormente apareció en producciones televisivas como Vanessa (1982), Quinceañera (1987) y Alcanzar una estrella (1990).

En esta última telenovela, Ana Silvia interpretó a Norma Gaitán, madre del personaje de Mariana Garza, por lo que ambas también dieron vida a madre e hija en la ficción.

Su trayectoria incluye otros proyectos como Al norte del corazón, La loba, Amar a muerte, Luis Miguel - la serie y Esta historia me suena.

La actriz también pertenece a una familia vinculada con el mundo artístico y cultural. Es hija del periodista Ramiro Garza y de la poeta Carmen Alardín, además de hermana del actor Jaime Garza, quien falleció en mayo de 2021.

En julio de 2025, Ana Silvia reveló que sufrió un neumotórax que afectó su pulmón derecho, una complicación médica que provocó una considerable pérdida de peso y puso en riesgo su vida.

Durante una entrevista con el programa De primera mano, la actriz explicó que su estado de salud se deterioró hasta el punto de pesar apenas 40 kilogramos. Sin embargo, después de recibir atención médica, logró recuperarse y aumentar de peso.

Ana Silvia Garza sufrió problemas de salud en julio de 2025. (Foto: Cuartoscuro)

¿Por qué Mariana Garza fue presentada como hermana de su madre?

La relación entre Mariana Garza y Ana Silvia estuvo marcada por una historia familiar que durante años provocó confusión entre el público, pues la exintegrante de Timbiriche fue presentada como hermana de su propia madre.

De acuerdo con los relatos publicados sobre su familia, los abuelos maternos de Mariana registraron a la cantante y a su hermano Sebastián como si fueran sus propios hijos. Ambos aparecían legalmente como hermanos de Ana Silvia, aunque en realidad eran sus hijos.

Mariana explicó posteriormente que siempre supo quién era su madre, pero esta situación familiar ocasionó que parte del público desconociera el verdadero parentesco entre ambas.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en 1998, en el aeropuerto de Acapulco, Guerrero, cuando Mariana llegó acompañada de Ana Silvia y de su hija Shamadhi, quien entonces tenía 2 años.

Mientras los periodistas entrevistaban a la cantante sobre un posible reencuentro de Timbiriche, la pequeña llamó “abuela” a Ana Silvia, lo que despertó la curiosidad de los reporteros, quienes comenzaron a preguntar sobre su relación familiar.

Ante las preguntas, Ana Silvia aclaró que Mariana no era su hermana, sino su hija. La cantante también confirmó el parentesco y explicó que Shamadhi era su hija y, por lo tanto, nieta de la actriz.

“Marianita es mi hija, no mi hermana”, expresó Ana Silvia en aquella ocasión.

Sin embargo, Mariana aclaró años después que el parentesco no era un secreto absoluto, pues ya había hablado públicamente de su relación con Ana Silvia desde sus primeros años en Timbiriche.