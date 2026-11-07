Larissa Riquelme, la ‘Novia del Mundial’, es víctima de crisis bancaria en Paraguay: ‘Estamos sin plata’

Larissa Riquelme aseguró que también sufrió una suspensión de 90 días de trabajo en el medio de comunicación donde trabajaba como conductora. (Foto: Cuartoscuro, EFE, ChatGPT)

“De un día para el otro, tu vida cambió”. La modelo paraguaya Larissa Riquelme, conocida como la ‘Novia del Mundial’ de Sudáfrica 2010, reveló que es una de las afectadas por la crisis bancaria en Paraguay, debido a que tenía la mayor parte de sus ahorros en Ueno Bank, institución financiera intervenida por las autoridades debido a problemas de solvencia.

La conductora de televisión explicó que no puede acceder a sus ahorros y que su trabajo también está en riesgo, después de que VMedia, la empresa de comunicación donde trabajaba, suspendió sus actividades y dejó a cientos de empleados sin información sobre su futuro laboral.

Sus declaraciones se producen después de que el Banco Central del Paraguay inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank a principios de noviembre, tras detectar problemas financieros en la institución. La medida generó incertidumbre entre los clientes que utilizaban sus cuentas para guardar sus ahorros y cubrir sus gastos cotidianos.

¿Qué dijo Larissa Riquelme sobre sus ahorros y trabajo?

Durante una entrevista para la cadena Ecuagol, Larissa Riquelme explicó que, a pesar de contar con otras fuentes de ingresos gracias a sus redes sociales, la mayor parte de sus ahorros se encontraba depositada en Ueno Bank.

La modelo reconoció que las promociones, los reintegros y otros beneficios que ofrecía la institución influyeron en su decisión de mantener sus recursos en ese banco.

“Tengo, a Dios gracias, como decía anteriormente, la posibilidad de estar trabajando a través de mis redes sociales, pero fueron muchos años de sacrificio y lamento mucho lo que está pasando en mi país”, comentó.

Riquelme explicó que el problema no se limitaba a su situación personal, pues numerosas familias quedaron sin acceso al dinero que necesitaban para cubrir sus necesidades básicas.

“Casi son tres millones de personas que estamos prácticamente sin plata, y si bien tengo otros bancos, obviamente que soy una persona que fue trabajando por mucho tiempo, pero mi mayor inversión la tenía ahí”, detalló.

La ‘Novia del Mundial’ también relató cómo descubrió que no podía acceder a sus ahorros, después de que las autoridades bancarias transmitieron mensajes de tranquilidad sobre la situación financiera de la institución.

“Imagínate lo que fue el día martes, levantarte, y que tu app no funcione, y que no veas tu plata, toda tu inversión”, indicó.

Larissa Riquelme fue suspendida 90 días de su trabajo como conductora

Además del impacto económico, Riquelme enfrenta incertidumbre laboral por la suspensión de actividades de VMedia, empresa donde trabajaba como comunicadora junto con aproximadamente 300 empleados.

De acuerdo con su testimonio, los trabajadores fueron informados sobre una suspensión de actividades durante 90 días, pero no recibieron una notificación formal sobre la terminación de sus contratos.

“Ya se desmanteló el lugar, nadie nos informó, no nos han desvinculado de la empresa”.

La modelo explicó que algunos de sus compañeros acudieron a las autoridades laborales para solicitar respuestas y que una abogada del grupo comenzó a brindarles asesoría.

Larissa Riquelme señaló que entre los afectados había mujeres embarazadas y trabajadores que necesitaban ayuda para conseguir alimentos.

La crisis también perjudicó a pequeños comerciantes, vendedores ambulantes y cuidadores de vehículos que utilizaban los servicios del banco, atraídos por las promociones y los reintegros que ofrecía.

“Es triste ver cómo nos han robado, cómo han manipulado nuestro dinero, y que ojalá, y ruego a Dios que se pueda solucionar, y que podamos de vuelta sonreír por lo menos”, afirmó.

¿Qué pasó con Ueno Bank y los ahorradores en Paraguay?

La crisis de Ueno Bank comenzó a principios de noviembre de 2026, después de que el Banco Central del Paraguay detectó problemas de solvencia e inició un procedimiento de resolución de la institución financiera.

La medida provocó restricciones en las operaciones bancarias y dejó a numerosos clientes sin la posibilidad de acceder a sus depósitos, realizar transferencias o disponer de sus ahorros.

Ueno Bank había atraído a numerosos usuarios mediante servicios digitales, promociones y programas de reintegros. Estas ofertas resultaban especialmente atractivas para pequeños comerciantes y personas que utilizaban sus cuentas para recibir pagos y administrar sus ingresos diarios.

Ante la situación, las autoridades financieras iniciaron un proceso para devolver los depósitos a los clientes afectados. La primera etapa contempló pagos para ahorradores con saldos de hasta 10 millones de guaraníes, bajo determinadas condiciones.

El escándalo de Ueno Bank también provocó una crisis política en Paraguay, que derivó en la destitución del presidente Santiago Peña el viernes 6 de noviembre de 2026, después de que el Senado lo declaró responsable de mal desempeño de sus funciones durante un juicio político.

El exmandatario fue cuestionado por sus vínculos con Ueno Holding, grupo empresarial del que fue accionista hasta marzo de 2025, así como por los millonarios recursos públicos depositados en el banco durante su administración.

Un día después de su destitución, Santiago Peña fue detenido e imputado por la Fiscalía de Paraguay por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. Las autoridades solicitaron su prisión preventiva y lo trasladaron ante el Ministerio Público para que rindiera su primera declaración.

Con información de EFE