Caso Ueno Bank: Fiscalía imputa a Santiago Peña y solicita su prisión preventiva

La Fiscalía de Paraguay solicitó este sábado que se ordene la prisión preventiva contra el expresidente Santiago Peña, a quien imputó formalmente por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio durante su comparecencia ante el Ministerio Público. La investigación está relacionada con el cierre de Ueno Bank, entidad con la que se le vinculó y cuyo caso provocó su destitución.

El expresidente paraguayo Santiago Peña, destituido la víspera en un juicio político, fue trasladado este sábado a la Fiscalía, horas después de su detención como parte de una investigación por presunta lesión de confianza tras la caída de Ueno bank, entidad con la que se le vincula y en la que se invirtieron millonarios fondos públicos durante su gestión.

Peña llegó a la sede de la Fiscalía General del Estado en un vehículo negro y con una reducida escolta policial para rendir su primera declaración ante el Ministerio Público, donde se concentraba un pequeño grupo de ciudadanos.

El lugar de la comparecencia, previsto inicialmente en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, cambió horas antes por “razones de seguridad”.

El exmandatario, quien no estaba esposado, según imágenes de medios locales, pasó la noche en el Regimiento Escolta Presidencial. Se trasladó a ese lugar desde su vivienda particular debido a la presencia de numerosas personas en los alrededores que gritaban consignas en su contra.

“Mal desempeño de funciones”

El viernes, Peña fue destituido tras ser hallado culpable de “mal desempeño de funciones” en un juicio político en el Senado, en medio de la crisis política que desató en el país el cierre de Ueno bank por problemas de solvencia. La entidad contaba con 2.94 millones de clientes, entre ellos importantes instituciones estatales cuyos fondos quedaron congelados.

Poco después, se libró una orden de detención en su contra, que se hizo efectiva en la vivienda particular del exmandatario, hasta donde llegó un grupo integrado por elementos de la Policía y la Fiscalía.

Además de Peña, los fiscales solicitaron la detención de Carlos Carvallo, quien dirigió el Banco Central del Paraguay (BCP) hasta el martes pasado, cuando renunció en medio del procedimiento de resolución o disolución de Ueno. El exfuncionario se presentó la noche del viernes ante las autoridades y fue arrestado.

Según la acusación de los diputados que promovieron el juicio político, Peña era accionista de Ueno Holding, un conglomerado del Grupo Vásquez que poseía, entre otras empresas, a Ueno bank. En marzo de 2025, vendió esa participación.

Carvallo presidió la Financiera Ueno, de la que nació Ueno bank, antes de asumir en 2023 la jefatura de la entidad emisora. Su directorio autorizó la creación de la entidad bancaria «83 días después» de la designación del nuevo titular.

Por este caso, la Fiscalía imputó a 27 personas, entre ellas Miguel Vásquez, uno de los fundadores de Ueno bank, quien este viernes fue trasladado junto a otros cinco directivos a cárceles para procesados.

La destitución de Peña activó la sucesión en el Ejecutivo, que pasó a manos de quien hasta ayer era vicepresidente, Pedro Alliana. El funcionario juró el viernes en una sesión extraordinaria del Congreso para completar el periodo presidencial hasta 2028.

La petición de ayuda para rastrear el dinero de Ueno

Por su parte, el recién posesionado vicepresidente de Paraguay, Antonio Barrios, aseguró este sábado que el nuevo Ejecutivo de Pedro Alliana recurrirá a países “aliados”, que no identificó, para rastrear la ruta del dinero manejado por el extinto Ueno bank.

“Tenemos que recurrir a nuestros aliados. Tenemos aliados que son países del primer mundo con mucha tecnología que podrían ayudarnos a saber dónde está el dinero”, dijo el funcionario a la radio ABC Cardinal.

Barrios se juramentó la víspera como vicepresidente en reemplazo de Alliana, quien, ante la vacancia en la Presidencia por la salida de Peña, asumió el poder hasta agosto de 2028.

Milles de personas sin sus ahorros por Ueno

Paraguay entró en una crisis después de que el Banco Central (BCP) ordenara el martes pasado un procedimiento de resolución o disolución de Ueno. La institución contaba con 2.94 millones de clientes en este país de 6.1 millones de habitantes y recibió millonarios recursos de entidades públicas durante el mandato del ahora exgobernante.

El cierre, comunicado en la madrugada del 3 de noviembre, causó preocupación entre miles de ahorradores que reclamaban acceso a sus recursos. Entre ellos estaban 32 mil jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), una de las principales cajas de pensiones del país.

Otras entidades públicas denunciaron que depositaron recursos en la finiquitada institución financiera.

“Que la justicia haga lo que tenga que hacer”

Sobre el escándalo, Barrios, quien fue elegido senador en 2023, cargo que dejó para asumir la Vicepresidencia, reveló durante la entrevista que recibió un sobre en su oficina con un papel apócrifo que describía “una cantidad de barbaridades”. El funcionario consultó esa información con expertos.

Según su relato, esos datos dieron pie a una solicitud de informe al BCP que presentó como legislador junto al presidente del Congreso, el oficialista Basilio Núñez, y su entonces colega Natalicio Chase.

“Al leer me asusté”, admitió el ahora vicepresidente, quien en su momento solicitó información “sobre el cumplimiento de los límites prudenciales aplicables a operaciones con partes vinculadas y sobre las medidas correctivas adoptadas respecto de Ueno bank S.A.”.

En ese sentido, advirtió que en el Banco Central “ocurrieron cosas que nunca deberían haber ocurrido”, y dijo no entender que la Superintendencia de Bancos o los directores del BCP “no hayan tenido conocimiento”.

“Nosotros quedamos totalmente sorprendidos, estamos casi nocaut por lo que ocurrió”, admitió Barrios, quien señaló que habían “cifrado todas las esperanzas” en Peña, con quien aseguró trabajaron “prácticamente 10 años” y “siempre se mostró como una persona íntegra”.

En todo caso, indicó que esperarán a que la justicia se pronuncie.

“Que la justicia haga lo que tenga que hacer y no quiero emitir ningún juicio de valor en ese sentido”, concluyó, al ser consultado sobre el nivel de participación del ahora exjefe de Estado en la crisis de Ueno bank.