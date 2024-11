El último viaje de Jacobo Grinberg, científico del documental en Netflix: Esto sabemos de su desaparición

Jacobo Grinberg era un investigador mexicano que un día en 1995 desapareció mientras se preparaba para emprender un viaje para demostrar una de sus teorías.

Los detalles de su vida se cuentan en el documental titulado El último viaje de Jacobo Grinberg, que recientemente se estrenó en la plataforma de streaming Netflix.

Jacobo Grinberg era un científico - chamán mexicano. (Foto: IMDB)

¿Cuál es la historia sobre la desaparición de Jacobo Grinberg?

¿Qué puede pasarle a una persona que de un momento a otro desaparece sin dejar rastro alguno de lo sucedido? Ese es el caso de Jacobo Grinberg.

El científico mexicano inició sus investigaciones en la mente desde la psicología humana, gracias a que culminó la carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente tuvo estudios en la Universidad de New York.

Sin embargo, tras pasar un tiempo con chamanes en diferentes regiones de nuestro país, se interesó por mezclar las creencias de estas personas con la investigación formal de la psique, momentos que se pueden apreciar en el documental de Netflix.

El documental de Jacobo Grinberg se estrenó en Netflix. (Foto: IMDB)

De acuerdo con una breve biografía compartida por el IMCINE, Grinberg se alistó para ir a la India en 1994 y demostrar una hipótesis relacionada con la telepatía, sin embargo, nunca más se le volvió a ver.

Existen diferentes teorías relacionadas con su desaparición, desde un presunto asesinato, viaje a otra dimensión y hasta una abducción por alienígenas, pero nunca se pudo comprobar nada al respecto.

No obstante, la historia real del caso dicta que Grinberg desapareció de un momento a otro, pero, de acuerdo con el medio de comunicación Gizmodo, sus pertenencias, documentos y su pasaporte estaban en su casa.

Su auto estaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, este descubrimiento solo generó más dudas acerca de su paradero.

Jacobo Grinberg desapareció en 1994. (Foto: iMDB)

Ari Telch, medio hermano de Jacobo Grinberg, habla de su desaparición

El actor de telenovelas mexicanas llamado Ari Telch, conoció a Jacobo Grinberg porque pertenecía a su familia, por ello fue entrevistado para TV Azteca para hablar acerca de la desaparición del investigador.

“Ya no me pregunto donde está, dejé de hacerlo, fue difícil porque no hubo un duelo, simple y sencillamente desapareció, esperemos que ande en algún lado y seguramente en algún lado estará, aunque no entendamos dónde, pero en algún lado está, y sobre todo, aún existe en la cabeza de esta nueva generación que se ha acercado a todo lo que él hizo”, contó en 2017.

¿Dónde ver el documental ‘El secreto del doctor Grinberg’?

Si bien ya precisamos que El secreto del doctor Grinberg está disponible en Netflix, también lo puedes ver en otra plataforma de streaming si no tienes una suscripción activa para esta app.

El documental se encuentra en la aplicación Amazon Prime Video y no es necesario un pago extra para poder acceder a esta producción con una duración de 91 minutos.