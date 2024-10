La historia real detrás de ‘La Masacre de Texas’: ¿Quién fue Leatherface en realidad?

¿La vida real supera la ficción? Una de las sagas más populares de terror en el cine es la de La masacre de Texas, cuya película original se estrenó en 1974, y el desarrollo de la trama está basado en una historia real, ¿lo sabías?

El personaje principal de las cintas es Leatherface, reconocido por su máscara tan característica hecha con piel humana y por portar una moto sierra y agitarla sobre su cabeza mientras correr tras sus víctimas, ¿ya lo reconociste?

Leatherface es el personaje principal de la saga. (Foto: IMDB)

¿Cuál es la historia de la vida real de la película ‘La masacre de Texas’ de 1974?

En la actualidad so muchos los pódcast, las series de televisión (siendo una de las más recientes la de los Hermanos Menéndez) y las cintas basadas en asesinos seriales, pero antes de las producciones televisivas de plataformas de streaming, entre ellas Netflix, estaba en cine y las tramas en la pantalla grande.

Es aquí donde aparece La masacre de Texas, estrenada en la década de 1970, inspirada en un criminal real: Ed Gein, según con The New York Times.

Primero no fue en esta región de Estados Unidos, por lo tanto, debemos trasladarnos a Wisconsin, donde nació Edward Theodore Gein en 1907, pero en su niñez se trasladó a Indiana, sitio donde se dedicó a tareas relacionadas con el campo.

En 1944 murió su hermano, Henry, y tan solo un año después falleció su mamá, quedando así completamente solo.

De acuerdo con El clarín, en 1954, Mary Hogan, una joven que trabajaba en un bar de la zona, fue su primer asesinato a quien disparó con un revolver, para después llevarse el cadáver, sería hasta años después cuando se encontrarían sus restos en la casa de Gein.

Ed Gein cometió dos asesinatos. (Foto: Captura de pantalla Youtube Matt Costello)

En 1957, Ed asesinó a Bernice Worden, pero fue descubierto por ser el último cliente en comprar algo en la ferretería de la mujer, la policía acudió a su casa.

El lugar estaba repleto de cadáveres y de artículos realizados con la piel humana como bolsas, máscaras (¿te suena al personaje de La masacre de Texas?), en ese momento fue llevado ante la justicia donde reconoció los dos asesinatos y se denominó un profanador de tumbas, de ahí el resto de los cuerpos, pero se consideró un asesino serial.

Según el mismo medio citado anteriormente, fue diagnosticado con esquizofrenia y murió en un manicomio en 1984.

Leatherface fue inspirado en Ed Gein. (Foto: IMDB)

Tobe Horper, director de la película de terror, dio una entrevista con el medio Texas Monthly, donde reveló detalles de su inspiración para la producción cinematográfica, no solo de Ed Gein, sino de otra historia real.

“La idea en realidad surgió de un médico que conocía, recordé que una vez me había contado sobre cómo, cuando era estudiante de la carrera de medicina, la clase estaba estudiando cadáveres. Y fue a la morgue, desolló un cadáver e hizo una máscara para Halloween”, contó, según lo recuperado por The New York Times.

“Este tipo de esquizofrenia moral es algo que intenté incorporar a los personajes”, compartió en la misma entrevista el director de cine.

Así se anunciaba la película en 1974, año de su estreno. (Foto: IMDB)

‘The Texas Chain saw massacre’: ¿Cuál es el orden de las películas de la saga?

Si bien la primera cinta de la saga se lanzó en 1974, el resto de películas trató de llenar espacios en la trama y aunque las producciones se estrenaron después, se sitúan de manera no lineal en la temporalidad.

La masacre de Texas el inicio (2006)

(2006) La masacre de Texas (1974)

(1974) La masacre de Texas 3D (2013)

(2013) La masacre de Texas 2 (1986)

(1986) Leatherface: La masacre de Texas 3 (1990)

(1990) La masacre de Texas: La siguiente generación (1994)

(1994) Leatherface (2017)

(2017) La masacre de Texas (2022)

'La masacre de Texas' tuvo secuelas, la más reciente en 2022. (Foto: IMDB)

Reparto de ‘La masacre en texas’ y el personaje que interpretan

Los actores y actrices de la primera entrega de La masacre de Texas son los siguientes, de acuerdo con IMDB.

Marilyn Burns : Sally.

: Sally. Allen Danziger : Jerry.

: Jerry. Paul A. Partain : Franklin.

: Franklin. William Vail : Kirk.

: Kirk. Teri McMinn : Pam.

: Pam. Edwin Neal : Hitchhijer.

: Hitchhijer. Jim Siedow : Old man.

: Old man. Mangunnar Hansen : Leatherface.

: Leatherface. John Dugan: Grandfather