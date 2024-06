Sara Aldrete, la historia real de ‘La Narcosatánica’ que sale en ‘¿Quién lo mató?’ y otras series

El nombre de Sara Aldrete, ‘La Narcosatánica’, apareció sorpresivamente en el capítulo de Paola Durante en la serie ¿Quién lo mató?, que habla del asesinato de Paco Stanley, en el que se presenta a aquella mujer como una persona ‘clave’ en el tiempo que la exedecán estuvo encarcelada.

La apodada ‘Concubina del diablo’ formó parte de uno de los casos policiacos más sonados en México, donde, además del tráfico de drogas, se mezcló la santería con varios asesinato a finales de la década de 1980 por un grupo delictivo llamado Los Narcosatánicos, con el cual la relacionaron directamente.

Sin embargo, ella asegura no cometió ninguno de los crímenes por los cuales fue señalada.

¿Quién es Sara Aldrete y cuál es la historia de ‘La Narcosatánica’?

Sara Aldrete es una mujer originaria de Matamoros, Tamaulipas, y antes de relacionarla con actividades ilícitas estudió para ser profesora de Educación Física en la Universidad de Texas Southmost. También cursó la carrera de Antropología Social en Estados Unidos.

Sara Aldrete estudió en Estados Unidos antes de relacionarse con la santería. (Foto: YouTube / HBO Max Latinoamérica)

Hizo una tarea de religiones y se interesó en la santería, pero no encontró información al respecto. Como consecuencia buscó a algún practicante y así conoció a Adolfo de Jesús Constanzo.

¿Cómo conoció Sara Aldrete a Adolfo de Jesús Constanzo?

Sara Aldrete contactó a Constanzo, también apodado como ‘El Brujo’ porque era el líder de una secta que practicaba la santería, el ritual guerrero azteca, y Palo Mayombe, mismos que el hombre aprendió de su madre, en Puerto Rico.

“En 1987 conocí a Constanzo, a mis 22 años (…) me empecé a topar con muchos tabúes de la santería (…) Me dijo que era brujo y que conocía del palo mayombe, me enganchó, ahí me quedé y un año después ya era mi padrino”, explicó Aldrete en una entrevista reciente con la creadora de contenido Saskia Niño de Rivera.

Un año después, ‘El Brujo’ ya era un líder traficante de drogas en Matamoros, y ella fue bautizada como ‘La Madrina’, a pesar de que Constanzo se convirtió en su padrino dentro del culto.

Los santeros son fieles a sus creencias. (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Los Narcosatánicos: Estos fueron los asesinos con los que relacionaron a Sara Aldrete en México

En la misma entrevista, la llamada ‘Narcosatánica’ contó que desapareció un joven estadounidense llamado Mark Kilroy en Matamoros, quien fue secuestrado y torturado por ‘Los Narcosatánicos’ para sus sacrificios humanos, por lo que la policía inició su búsqueda con retenes en la carretera.

Un grupo de policías detuvieron a un integrante del grupo de santería de Adolfo y lo acusaron de homosexualidad, narró Aldrete.

La casa de Los Narcosatánicos: ¿Qué encontró la policía ahí?

Para defenderse, el joven habló de los rituales que se hacían en el Rancho Santa Elena, pero al buscar en un terreno adyacente los elementos de seguridad hallaron 13 cuerpos, incluido el del hombre procedente de Estados Unidos.

“En la santería te dan collares de diferentes colores (…) llaman homosexual a mi compañero por los collares, él se defiende y habla de nosotros, de Adolfo principalmente. Los lleva al rancho y en un terreno al lado aparecen 13 cadáveres (…) inmediatamente dijeron que eran sacrificios humanos hechos por actos santeros”, explicó Sara en la misma entrevista.

Los collares son uno de los elementos que utilizan en la san tería, dijo Sara Aldrete. (Cuartoscuro / Luis Carbayo)

¿Dónde atraparon a Sara Aldrete?

Sara Aldrete fue atrapada en la Ciudad de México (antes Distrito Federal), en donde se escondieron ella, ‘El Brujo’ y otros de sus cómplices, incluido Omar Francisco Orea Ochoa.

El 6 de mayo de 1989 detuvieron a Sara Aldrete tras varias horas de persecución, mientras Adolfo de Jesús Constanzo fue abatido al interior de un departamento ubicado en la entonces delegación Cuauhtémoc.

La policía torturó a ‘La Narcosatánica’ una semana antes de llevarla ante un juez para que confesara su participación en los homicidios y, de esta forma, ‘resolver’ el caso, según narró ella misma en la entrevista.

“Querían que aceptara que yo había matado gente y que hacía cosas, pero no, conté lo que yo hice, nunca mentí. Vi muchas personas en fiestas de Adolfo que tenían mucho poder y dinero, que eran conocidos por muchas personas”, declaró la también llamada ‘madrina’ a Saskia Niño de Rivera.

¿Cuál fue la condena de Sara Aldrete y dónde está recluida ‘La Narcosatánica’?

En 1990, Aldrete fue declarada culpable por 13 homicidios relacionados con sacrificios humanos, así como de los delitos de daños contra la salud, asociación delictuosa, inhumación y profanación de cadáveres.

Inicialmente, recibió una sentencia de 62 años de prisión, pero en octubre de 1995 modificaron su condena a 50 años, misma que está cumpliendo en el Penal de Tepepan, al sur de la Ciudad de México.

Sara Aldrete fue declarada culpable por 13 homicidios. (Especial) (Especial)

¿En qué series aparece Sara Aldrete ‘La Narcosatánica’ y dónde ver?

El caso de Sara Aldrete ha inspirado a diversas plataformas para realizar docuseries sobre la vida de esta mujer, que actualmente tiene 59 años.

Por ejemplo, existe una serie de televisión sobre el caso de Sara Aldrete y lo que vivió al lado del ‘padrino de Matamoros’.

‘La Narcosatánica’, en MAX (antes HBO Max)

La producción televisiva se estrenó el 13 de junio 2023 y actualmente forma parte del catálogo de la plataforma de streaming Max (antes HBO Max) y lleva por nombre ‘La Narcosatánica’.

Esta docuserie cuenta con reportajes especiales, material de archivo, recreación de algunos hechos e incluso declaraciones de la misma Sara Aldrete, con lo que brinda un panorama más amplio sobre su caso.

‘¿Quién lo mató?’, en Prime Video

Recientemente, el nombre de Sara Aldrete apareció en el capítulo sobre Paola Durante en ¿Quién lo mató?, donde se detalló que ‘La Narcosatánica’ protegió y apoyó a la edecán de Paco Stanley durante su estancia en la prisión.

Esta producción la muestra como una mujer reservada pero con capacidad de liderazgo. Tranquila y sabia, compartía sus pensamientos con Paola y, a diferencia de las otras reclusas, también se declaró inocente.

Sara Aldrete enfrenta actualmente una condena de 50 años de prisión. (Foto: Especial)

¿Cómo conoció Paola Durante a Sara Aldrete ‘La Narcosatánica’?

Paola Durante detalló su relación con la apodada ‘Esposa de satanás’, a quien conoció en la cárcel después de su detención por presunta responsabilidad como autora intelectual del asesinato de Paco Stanley.

La modelo aseguró que desde su llegada al centro penitenciario, Aldrete la protegió ante las amenazas del resto de las reclusas.

“Me dijo yo soy la mera, mera aquí y nadie te va a hacer nada, me llevó dormitorio por dormitorio y me presentó como su ahijada, dijo que me iba a proteger y que nadie podía hacerme nada”, reveló Paola en una entrevista concedida al programa Tras las rejas en 2013.

Así es la relación de Paola Durante con Sara Aldrete en la actualidad

Paola mantiene amistad con ‘La Narcosatánica’ y la visita en prisión, lugar donde dará una conferencia para ser “la voz de Sara”, explicó en una entrevista reciente a Ventaneando:

“Daré conferencias en el reclusorio, es una sorpresa para Sara Aldrete, porque es mi compañera, mi amiga, mi hermana que sin conocerme me protegió. Yo soy su voz, me cuidó y siempre me llama, me regaña y me dice que ya no hable. Voy a la cárcel y lloro con ella, es una niñota, es una mujer que vale mucho”, mencionó Paola Durante.

Paola Durante conoció a Sara Aldrete en prisión. (Foto: Instagram @quienespaola/YouTube HBO Max Latinoamérica)

¿Qué es la santería, religión que practica Sara Aldrete?

Aldrete explicó que la santería es una religión basada en la adoración a santos que pertenecen al catolicismo, pero se le piden favores a cambio de sacrificios.

“La santería se basa en pedir a los santos favores y dar a cambio matar animales como gallinas, palomas y cuando pides una obra, es magia o brujería, es uno más grande, pero no requiere que mates a un ser humano”, detalló para Penitencia, canal de YouTube, el 23 de abril.