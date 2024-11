Jacobo Grinberg: Historia del científico que inspiró ‘El secreto del doctor Grinberg’, documental en Netflix

Las historias reales comúnmente llaman la atención de las personas, sobre todo cuando son casos sin resolver, como el mostrado en el documental llamado El secreto del doctor Grinberg, que se estrenó en Netflix recientemente.

Aunque la producción originalmente salió en 2020, a su llegada en la plataforma de streaming mencionada anteriormente, nuevamente se puso en tendencia el tema, siendo uno de los más vistos desde su integración al catálogo el pasado 30 de octubre.

Sin embargo, hay algunas incógnitas relacionadas con Jacobo Grinberg que se intentan resolver, esta es la historia real del científico mexicano.

Imágenes reales de Jacobo Grinberg. (Foto: IMDB)

¿Cuál es la historia de Jacobo Grinberg?

Grinberg nació en 1946 en la Ciudad de México, cuando fue el momento de elegir una licenciatura, se decantó por psicología, la cual cursó y finalizó en la UNAM, tiempo después fue a la Universidad de New York para estudiar un doctorado en neurociencias, esto de acuerdo con lo compartido por la editorial Penguin donde escribió algunos libros.

El tema de investigación de Jacobo fue el cerebro y primero inició con una hipótesis de la construcción de la realidad en la mente,

Sin embargo, combinó las investigaciones científicas con las tradicionales, principalmente de los chamanes mexicanos, aquí es donde aparece un personaje llamado ‘Pachita’, chamán indígena que, se cuenta en el documental, realizaba trasplantes de órganos con un ‘cuchillo de monte’.

Jacobo Grinberg desapareció en 1994. (Foto: iMDB)

Según lo compartido por el IMCINE, donde habla un poco de la producción estrenada en Netflix recientemente, se menciona que en 1944, Grinberg anunció un viaje a la India para hacer una demostración relacionada con la telepatía, pero nunca llegó a su destino y desapareció sin dejar ningún rastro.

Como conclusión del caso, surgieron teorías de conspiración respecto a su desaparición, incluso algunos pensaron en un accidente o un asesinato.

Ari Telch, hermano de Jacobo Grinberg, habla de la desaparición

Ari Telch es medio hermano de Jacobo Grinberg, pero poco habla del científico, sin embargo, en una entrevista compartida por TV Azteca en marzo de 2023 contó cómo vivió la desaparición del investigador.

“Ya no me pregunto donde está, dejé de hacerlo, fue difícil porque no hubo un duelo, simple y sencillamente desapareció, esperemos que ande en algún lado y seguramente en algún lado estará, aunque no entendamos dónde, pero en algún lado está, y sobre todo, aún existe en la cabeza de esta nueva generación que se ha acercado a todo lo que él hizo”, dijo el actor de telenovelas mexicanas.

¿Dónde ver el documental ‘El secreto del doctor Grinberg’?

Si bien ya mencionamos que El secreto del doctor Grinberg está disponible en Netflix, también lo puedes ver en otra plataforma de streaming si no tienes una suscripción activa.

El documental se encuentra en la aplicación de Amazon Prime Video y no es necesario un pago extra para poder verla.