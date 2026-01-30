‘Soy un bicho raro’: ¿Qué es la dextrocardia, extraña afección que tenía Catherine O’Hara?

Catherine O'Hara contó que tenía una condición que la hacía sentir como 'bicho raro'. (Foto: Shutterstock/Freepik)

Catherine O’Hara, actriz de Mi Pobre Angelito, murió este viernes, pero cinco años antes de su fallecimiento fue diagnosticada con una extraña afección que la hacía sentir como un ‘Bicho raro’.

La mamá de Kevin en Mi pobre angelito falleció a los 71 años por una “breve enfermedad”, pero aunque se desconoce la causa de la muerte oficial, surgió nuevamente el tema de que tenía un problema en sus órganos.

Y fue la actriz de Beetlejuice quien contó cómo fue que descubrió su padecimiento, del cual no recordaba su nombre porque “no le interesaba”.

Catherine O'Hara apareció en la temporada 2 de 'The Last Of Us'. (Foto: HBO/WB/Press)

¿Qué padecimiento tenía Catherine O’Hara?

Catherine O´Hara concedió una entrevista para el canal de YouTube de Schitts Crack en 2021, donde contó públicamente que padecía Dextrocardia, también conocida como Situs Inversus.

Ella acudió al hospital junto con su esposo Bo Welch para realizarse una prueba para descartar que padecía tuberculosis, esto con el fin de evitar poner en riesgo a sus hijos y a sus compañeros de la escuela.

“¡Soy un bicho raro, sí! (el médico) Nos llamó a su oficina y nos dijo: ‘¡Eres la primera que conozco!’ (...) ‘Bueno, ni siquiera sé bien el nombre de esa cosa, porque no quiero saberlo’. Algo cardi-inversa y luego dexter cardia, creo, o algo de inversa. La gente va a pensar que soy muy ignorante por no saber esto, pero en realidad no quiero saberlo, antes no lo sabía y estaba bien".

De acuerdo con la actriz de Mi Pobre Angelito, no le tomó mucha importancia porque los médicos le aseguraron que no era “asunto de gravedad”.

Catherine O'Hara murió a los 71 años. (Foto: WB/Press/)

¿Qué es la Dextrocardia, padecimiento que tenía Catherine O’Hara, y cuáles son sus síntomas?

La dextrocardia es una afección en la cual el corazón no se sitúa hacia el lado izquierdo del cuerpo, en cambio, se recarga hacia la derecha, informó Medline Plus.

Esta condición se desarrolla desde el periodo de gestación y generalmente aparece en las primeras semanas del embarazo.

Generalmente, otros órganos del abdomen, como el estómago o el hígado, también se ‘acomodan’ de una manera diferente a la común, pero pueden funcionar correctamente.

En algunos casos de mayor gravedad, los órganos no se encuentran en su lugar y esto ocasiona problemas en su funcionamiento.

Si el corazón funciona de manera normal, no se genera ningún síntoma, pero en pacientes que tienen problemas se pueden dar las siguientes señales para indicar que se padece dextrocardia:

Piel azulada

Dificultad para respirar

Fatiga

Problemas en el crecimiento

Dificultad para subir de peso

Piel pálida

Infecciones pulmonares

Catherine O’Hara murió tras una "breve enfermedad". (Foto: Shutterstock)

¿Qué sabemos de la muerte de Catherine O’Hara?

La actriz Catherine O’Hara murió este 30 de enero, así lo confirmó su mánager a diferentes medios, entre ellos People.

De acuerdo con información de TMZ, ella presentó problemas para respirar cuando era trasladada al hospital en estado de gravedad luego de que servicios de emergencia arribaron a la zona de Brentwood, en Los Angeles, donde vivía la famosa.

PageSix aseguró que fue hospitalizada luego de su traslado durante la mañana de este viernes, pero al poco tiempo los paramédicos la declararon sin signos vitales.