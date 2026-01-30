¿Catherine O’Hara fue hospitalizada previo a su fallecimiento? Esto sabemos de la muerte de la actriz

De acuerdo con los primeros reportes, Catherine O'Hara fue hospitalizada antes de su muerte. (Foto: EFE/ChatGPT)

Catherine O’Hara murió a los 71 años luego de una ‘breve enfermedad’ que la llevó a estar hospitalizada antes de su fallecimiento, esto sabemos del caso.

O’Hara, quien salió en Mi Pobre Angelito como la mamá de Kevin (Macaulay Culkin) se convirtió en tendencia en redes y en la web luego de que su manager confirmó su deceso a distintos medios, entre ellos People.

La actriz canadiense tuvo una carrera que la llevó a “hacer de todo”, pues también fue guionista y actriz de doblaje en películas como El extraño mundo de Jack, donde conoció a Tim Burton.

Catherine O’Hara ¿murió el 30 de enero de 2026. (Foto: Shutterstock)

¿Qué le pasó a Catherine O’Hara? Esto sabemos de su fallecimiento

La actriz Catherine O’Hara fue hospitalizada de emergencia este viernes luego de que los servicios de emergencia acudieron a su casa tras una llamada al Departamento de Bomberos, quienes fueron los primeros en llegar al lugar.

De acuerdo con TMZ, la famosa que apareció en la película Beetlejuice, presentó problemas para respirar y por eso fue trasladada a una clínica.

Esto pasó alrededor de las 4:30 a.m. del tiempo local en la zona de Brentwood, en Los Angeles, Estados Unidos, y según PageSix, ella fue llevada en calidad de ‘muy grave’.

La actriz de doblaje murió luego de llegar al hospital, donde los paramédicos la declararon muerta a sus 71 años.

La agencia representante de O’Hara únicamente reveló que su fallecimiento fue a consecuencia de una “breve enfermedad”, pero no se dieron detalles de la causa de la muerte.

Catherine O'Hara aparece en las dos películas de 'Beetlejuice' como Delia. (Foto: WB/Press/)

¿Qué enfermedad tenía Catherine O’Hara?

Catherine O’Hara padecía una misteriosa enfermedad donde algunos órganos están del lado inverso, por ejemplo, el corazón estaba recargado hacia la derecha y no a la izquierda.

El padecimiento de la actriz de Mi pobre Angelito se conoce como dextrocardia o situs inversus, nombre que ella no recordaba al no tenía interés en conocer acerca de esta condición.

Especialmente porque los médicos confirmaron que no se trataba de una enfermedad grave: “Soy un bicho raro, sí (...) Bueno, ni siquiera sé el nombre, porque no quiero saberlo’. Algo cardi-inversa. Y luego dexter-cardia-y-algo-inversa, la gente va a pensar que soy muy ignorante por no saber esto”, declaró al canal de YouTube llamado Schitts Crack.

Catherine O'Hara apareció en la temporada 2 de 'The Last Of Us'. (Foto: HBO/WB/Press)

¿Quién era Catherine O’Hara?

O’Hara nació en Toronto, Canadá, en 1954, donde encontró su primer trabajo como mesera, pero poco después comenzó con audiciones hasta que, con 20 años, se quedó en la serie de comedia SCTV Network.

Durante la década de los 80, consiguió su papel en la película Beetlejuice, donde conoció a Tim Burton, pero a inicios de los 90 se catapultó a la fama internacional con su papel de la mamá de Kevin en las dos películas de Home Alone (Mi pobre angelito).

Ella también se desempeñó como actriz de doblaje al dar vida a Sally en El extraño mundo de Jack, tina en Chicken Little y otros personajes a los que prestó su voz.

En series apareció en The Studio, nominada en múltiples ocasiones a los Premios Emmy, y en la segunda temporada de The Last Of Us.

En su vida privada estuvo casada con el diseñador de producción Bo Welch, con quien tuvo dos hijos.

Con información de EFE