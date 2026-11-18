Mona Guilmáin fue hija de la actriz Ofelia Guilmáin y hermana del actor Juan Ferrara. (Foto: ANDI)

La actriz mexicana Mona Guilmáin, integrante de una reconocida dinastía artística y hermana del actor Juan Ferrara, falleció, confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) este miércoles 18 de noviembre.

A través de sus redes sociales, la organización lamentó la muerte de la hija de la primera actriz Ofelia Guilmáin, quien también desarrolló actividades como promotora teatral. Hasta el momento, no se dieron a conocer las causas de su fallecimiento.

Mona Guilmáin pertenecía a una familia vinculada con el cine, el teatro y la televisión mexicana. Era hermana de Juan Ferrara, Lucía Guilmáin y Esther Guilmáin, quienes también formaron parte del medio artístico.

¿En qué obras y novelas participaron los familiares de la actriz Mona Guilmán?

Además de su trabajo como actriz, Mona Guilmáin se desempeñó como promotora teatral, una actividad relacionada con la difusión y organización de espectáculos escénicos. También trabajó como corredora de arte y restauradora, oficios vinculados con la comercialización y conservación de piezas artísticas.

La historia artística de la familia Guilmáin comenzó con Ofelia Guilmáin, actriz nacida en Madrid, España, en noviembre de 1921, quien llegó a México como parte del exilio provocado por la Guerra Civil Española.

La intérprete desarrolló una extensa carrera en los escenarios mexicanos, con cerca de 100 montajes teatrales, entre ellos La Celestina, La casa de Bernarda Alba, Electra, Los árboles mueren de pie y Los monólogos de la vagina.

De igual forma, participó en películas como Nazarín (1959) y El ángel exterminador (1962), dirigidas por Luis Buñuel, además de telenovelas como La antorcha encendida, Marisol, La otra y Amarte es mi pecado.

Ofelia Guilmáin falleció el 14 de enero de 2005, a los 83 años, después de una trayectoria que la convirtió en una de las figuras más reconocidas del teatro clásico en México.

Su hermano Juan Ferrara construyó una carrera de más de 60 años en el cine, el teatro y la televisión.

El actor participó en telenovelas como Valeria y Maximiliano (1991), María Mercedes (1992), La antorcha encendida (1996), Rebelde (2004) y Pasión (2007). También apareció en películas como Los cachorros (1973).

En 2024, Ferrara anunció su despedida de los escenarios teatrales después de 6 décadas de trayectoria artística.

Por su parte, su hermana Lucía Guilmáin destacó por su participación en producciones como La dueña (1995), Marisol (1996), ¡Amigos x siempre! (2000), Aventuras en el tiempo (2001), Corazón salvaje (2009) y Un refugio para el amor (2012).

La actriz también apareció en programas de comedia como La familia P. Luche, junto a Eugenio Derbez; Una familia de diez, con Jorge Ortiz de Pinedo, y María de todos los Ángeles, al lado de Mara Escalante.

En teatro, protagonizó obras como La casa de Bernarda Alba, montaje por el que recibió un reconocimiento de la Agrupación de Periodistas Teatrales (APT) en 2020. Lucía Guilmáin falleció en febrero de 2021.

¿Qué otros famosos formaron parte de la familia de Mona Guilmáin?

La familia de Mona Guilmáin también tuvo vínculos con otras figuras del espectáculo y la televisión mexicana a través de los matrimonios de sus hermanos con actores, productores y comentaristas deportivos.

Esther Guilmáin estuvo casada con el actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo, conocido por su trabajo en programas como Cero en conducta y Una familia de 10.

De ese matrimonio nacieron Óscar y Pedro Ortiz de Pinedo, quienes continuaron su trayectoria profesional dentro de la industria del entretenimiento.

Lucía Guilmáin estuvo casada con Raúl Orvañanos, exportero de los Potros de Hierro del Atlante y narrador deportivo.

Juan Ferrara también estuvo relacionado sentimentalmente con figuras del espectáculo. Su primera esposa fue la actriz Alicia Bonet, con quien tuvo 2 hijos, Juan Carlos Bonet y Mauricio Bonet, quienes siguieron los pasos de sus padres en la actuación.

Posteriormente, Ferrara contrajo matrimonio con la actriz Helena Rojo, reconocida por sus participaciones en El privilegio de amar, Abrázame muy fuerte y Amor real. La pareja se divorció después de 11 años de matrimonio.