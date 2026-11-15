Doña Alegría recuerda muerte de su hijo, el futbolista ‘Tano’ de Nigris: ‘No me hablaron, todos ya sabían’

Antonio ‘Tano’ de Nigris falleció el 15 de noviembre de 2009, a los 31 años, mientras vivía en Grecia. (Fotos: Cuartoscuro.com / La Mansión VIP)

Hoy fue un día de nostalgia en La Mansión VIP 2 por un recuerdo que atormenta a Leticia Guajardo, conocida como la polémica Doña Alegría: la muerte de su hijo, el futbolista Antonio ‘Tano’ de Nigris.

En el marco del aniversario luctuoso del fallecimiento de ‘Tano’, hermano de Poncho de Nigris, quien tenía 31 años cuando sufrió un infarto en Grecia, Doña Alegría rememoró cómo fue aquel día.

“Hoy cumple 18 años. Le dio un infarto fulminante y murió, bien feo. En su casa, ni dormido ni nada, se levantó, que le dolía el pecho y no sé qué, y ya, murió”, mencionó.

“Lo mandan al hospital, pero ya estaba muerto, ¡ay, horrible! Y a mí no me hablaron. ¡Todo el mundo sabía que ya estaba muerto y yo no sabía. Fue horrible! (...) Lo peor que te puede pasar en la vida es que se te muera un hijo”, expresó visiblemente afectada.

Doña Alegría recordó a su hijo Antonio ‘Tano’ de Nigris durante su participación en La Mansión VIP 2. (Foto: Captura de pantalla)

Rinden homenaje a ‘Tano’ de Nigris en ‘La Mansión VIP’ 2

La producción de La Mansión VIP 2, reality de HotSpanish, sorprendió a Doña Alegría con un altar dedicado a ‘Tano’.

“Espero que pronto estés conmigo (...) que la luz que siempre brille en tu corazón y que sigas conmigo para siempre como me prometiste que no me ibas a abandonar”, mencionó mientras prendía una veladora, “mi corazón se quedó partido desde hace mucho (...) lástima que ya se me secaron las lágrimas”.

Además, la mamá de Poncho de Nigris relató el apoyo que ‘Tano’ siempre le daba: “Él regañaba a todos porque me trataban mal y les hablaba bien feo para que ya me dejaran en paz, siempre estaba al pendiente de mí (...) Lo peor: se fue del país y allá se acabó todo”, agregó.

Asimismo, recordó que Poncho le dio la noticia mientras estaba llorando incontrolablemente y ella creyó que el fallecido era su esposo, quien estaba enfermo: “Hoy 15 de noviembre fue la peor llamada de mi vida. Yo estaba como así que no lo crees ¿verdad? Impactada hasta que lo vi".

La influencer explicó que tras la muerte de su hijo estuvo sumida en una profunda tristeza durante unos cinco años, y que fue su hijo Poncho quien la impulsó a trabajar y mantenerse ocupada para no dejarse morir por la pena.

¿Cómo murió ‘Tano’ de Nigris?

Antonio ‘Tano’ de Nigris murió el 15 de noviembre de 2009, a los 31 años, debido a una afección cardíaca.

El delantero mexicano se encontraba en su casa de Lárisa, Grecia, donde jugaba para el A.E. Larisa. Durante la madrugada comenzó a sentirse mal y despertó con fuertes dolores en el pecho. Su esposa, Sonia Guerra, se percató de la situación y solicitó una ambulancia para trasladarlo de emergencia a un hospital; sin embargo, el futbolista perdió la vida durante el recorrido.

Durante el reality, Doña Alegría expresó sus dudas por la forma en la que falleció: “Yo creo que se murió porque le pusieron los cuernos y luego iba a ser una locura, ¡qué lástima que no lo liberaron!“.

En el pódcast de Melo Montoya, Leticia Guajardo relató previamente que meses antes su hijo había tenido exámenes médicos que arrojaron niveles muy elevados de triglicéridos, colesterol y ácido úrico, por lo que le advirtieron que era “una bomba de tiempo” y que no debía hacer esfuerzos.

“Pero el doctor que es amigo de esta mujer, la viuda (esposa de Tano), le dice que no hay problema que sí puede jugar (...) Les da una carta, les garantiza que no le pasa nada”, detalló.

El forense griego Christos Kravaritis explicó que De Nigris padecía un engrosamiento del músculo cardíaco, una condición genética. El problema estaba relacionado con una malformación cardíaca que médicos del Ankaragücü de Turquía le habían detectado anteriormente. Incluso le advirtieron sobre los peligros de continuar jugando futbol profesional, pero el atacante siguió con su carrera.

La muerte de ‘Toño’ tomó por sorpresa a todos, pues todavía se encontraba activo y tenía el objetivo de disputar el Mundial de Sudáfrica 2010 con la Selección Mexicana, incluso ya había sido considerado en algunas convocatorias previas.

Antonio ‘Tano’ de Nigris perdió la vida a los 31 años en Grecia, donde continuaba su carrera como delantero del A.E. Larisa. (Foto: Cuartoscuro.com). (Miguel Dimayuga)

Poncho de Nigris viajó a Grecia por el cuerpo de su hermano ‘Tano’

Su hermano Poncho de Nigris contó años después, durante su participación en La Casa de los Famosos México, lo complicado que fue recuperar sus restos: “Cuando falleció, yo fui a Grecia a recoger su cuerpo, fue muy difícil. Después de la autopsia le di un abrazo y se veía tranquilo. Lo abracé y le dije: ‘Aquí estoy carnal, no vas a estar solo’”,

El traslado a México tampoco fue inmediato. De acuerdo con el relato de Poncho, la familia tardó aproximadamente una semana en conseguir que los restos de Antonio regresaran a Monterrey: “Cuando por fin llegamos le dije a mi mamá: ‘aquí está tu hijo’”.

Una vez en la ciudad, sus hermanos llevaron sus cenizas al Estadio Tecnológico, casa de Rayados, equipo con el que comenzó a destacar en el futbol profesional.

La ausencia del delantero también quedó presente en la familia durante el Apertura 2009. Ese año, Monterrey conquistó el campeonato ante Cruz Azul y Aldo de Nigris, hermano de Antonio, le dedicó el título al festejar con una camiseta que llevaba impreso el rostro de ‘Tano’.