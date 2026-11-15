Primer eliminado de ‘La Mansión VIP 2’ HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el reality show EN VIVO?

Bellakath es una de las nominadas en la primera semana de la segunda temporada de 'La Mansión VIP'. (Foto: Cuartoscuro/Freepik/Lamansion)

Los participantes de La Mansión VIP 2 están por enfrentar uno de sus primeros momentos decisivos: este domingo 15 de noviembre se conocerá al primer eliminado de la temporada del reality show encabezado por HotSpanish.

Esta eliminación llega después de dos salidas inesperadas que modificaron los planes de la producción: la de Dani Flow, quien decidió abandonar el programa durante las primeras horas desde el estreno de La Mansión VIP, y la de Jorge Durán, quien ingresó como su reemplazo.

Dani Flow salió de 'La Mansión VIP 2' a las pocas horas del inicio de la temporada. (Foto: Cuartoscuro/lamansionvip)

¿Dónde y a qué hora ver la eliminación de ‘La Mansión VIP 2’ EN VIVO?

La gala de eliminación de La Mansión VIP 2 comenzará a las 8:00 p.m., tiempo del centro de México.

Para seguir el reality show no necesitas contratar una plataforma de streaming ni tener televisión de paga, pues la transmisión está disponible a través de YouTube en el canal oficial de HotSpanish.

El reality también cuenta con una señal 24/7, mediante la cual los espectadores pueden seguir las actividades, conversaciones y conflictos de los habitantes durante su estancia en la residencia.

¿Quiénes son los nominados de ‘La Mansión VIP 2’?

La primera eliminación de la segunda temporada pondrá en riesgo la permanencia de los habitantes que recibieron nominaciones durante las dinámicas del reality show. Los nominados de esta semana son:

Bellakath

Doña Alegría

La Cukis

Abel Robles

¿Cómo votar en ‘La Mansión VIP 2’?

A diferencia de otros realities, en La Mansión VIP 2 se puede votar de dos maneras distintas para apoyar a los participantes: los Súper Chats de YouTube y las votaciones gratuitas disponibles en su página oficial.

Para apoyar a tu habitante favorito mediante los Súper Chats debes seguir estos pasos:

Ingresa a la transmisión en vivo de La Mansión VIP 2 en el canal de YouTube HotSpanish Vlogs. Localiza el chat de la transmisión y selecciona la opción Súper Chat. Incluye el hashtag correspondiente al participante que quieres apoyar. Realiza una donación mínima de 50 pesos. Cada 10 pesos aportados equivalen a un punto para el habitante elegido.

También puedes participar sin gastar dinero mediante el sitio oficial de La Mansión VIP. Ahí tienes la posibilidad de repartir 10 votos entre los participantes que quieras apoyar. Además, puedes conseguir cinco votos adicionales al ver un anuncio, hasta tres veces al día.

Asimismo, puedes donar 5 mil pesos y dejar un mensaje para uno de los participantes, el cual se les hace llegar, pero no debe contener detalles del exterior o que puedan influir en la competencia. Si la producción considera que así es, no será emitido, únicamente se enviarán los 500 puntos de apoyo.

Karely Ruiz es una de las participantes más populares dentro de 'La Mansión VIP 2'. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

¿Quiénes participan en ‘La Mansión VIP 2’? Lista completa

La segunda temporada de La Mansión VIP comenzó con 16 personalidades del entretenimiento y las redes sociales. Después de la salida de Dani Flow, la producción incorporó a Jorge Durán como su reemplazo; sin embargo, este también abandonó la competencia tan solo al día siguiente.

La lista de los participantes que permanecen en el programa está compuesta por: