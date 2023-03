‘Mejor Película’ en los Oscar: 10 cintas ganadoras en la historia de los premios de la Academia

¿Quién será la ganadora? Los premios Oscar 2023 tienen previsto celebrar su nonagésima edición este 12 de marzo. En el marco del galardón, hemos enlistado los filmes que se han llevado el reconocimiento más importante de la ceremonia.

Este año, entre los nominados, se encuentra películas como Everything Everywhere All at Once, El Gato con Botas y Avatar: The Way of The Water. También cuentan con la presencia de cineastas mexicanos como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu.

Las categorías más importantes suelen ser las últimas en premiarse durante los Oscar, pero la que se lleva la ‘cereza del pastel’ tiende a ser la de ‘Mejor Película’.

¿Dónde ver las mejores películas de los premios Oscar?

Para prepararte para el galardón más importante de Hollywood te recordamos algunas de las películas que se han llevado el Oscar más importante y donde puedes consultarlas.

CODA

El filme CODA, que cuenta con la participación de Eugenio Derbez, se coronó como la ‘Mejor Película’ de los premios Oscar de 2022.

Se trata del remake de una cinta belga llamada La Famille Bélier (2014). La ganadora al Oscar narra la historia de Ruby, interpretada por Emilia Jones, la única integrante en su familia que puede escuchar. Su sueño es convertirse en cantante a pesar de los prejuicios que juegan en su contra.

¿Dónde ver? En la plataforma de Apple TV

Nomadland

Dirigida por Chloé Zhao, Nomadland fue la película que logró llevarse a casa la estatuilla dorada más importante de los premios Oscar 2021.

La trama narra la historia de una mujer, interpretada por Frances McDormand, que decide emprender un viaje en su camioneta tras haberlo perdido todo en su vida. La cinta se enfoca en explorar el significado del nómada en un contexto contemporáneo.

¿Dónde ver? En la plataforma de Star Plus

Parasite

La primera película extranjera en llevarse el premio más importante de Hollywood fue Parasite en los Oscar de 2020.

La cinta de Bong Joon-ho, director de Okja, narra la vida las dificultades a las que se enfrenta una familia precarizada en Corea del Sur. La brecha económico-social se evidencia cuando dos clases sociales comparten un mismo espacio.

¿Dónde ver? En la plataforma de Netflix

Green Book

Al final de la premiación de los Oscar 2019, fue la película de Green Book la que logró llevarse el reconocimiento más importante.

La película toma lugar en la década de los sesenta, durante la segregación racial de Estados Unidos. La trama narra la historia de un pianista (Mahershala Ali) y un chofer (Viggo Mortensen) que experimentan el nacimiento de una amistad mientras viajan al oeste del país en una gira musical.

La forma del agua

Durante los Oscar de 2018, Guillermo del Toro subió al escenario para recibir el premio de ‘Mejor Película’ por La forma del agua.

Protagonizada por Sally Hawkins y Doug Jones, la historia narra la vida de una mujer que rescata a una criatura de otro mundo. Mientras sus colegas científicos buscan ponerle un fin a su vida, ella se enamora del extraño ser y busca escapar con él.

¿Dónde ver? En la plataforma de Star Plus

Moonlight

Durante la premiación de ‘Mejor Película’ de los Oscar 2017, ocurrió un momento de confusión. Los presentadores anunciaron a La La Land como la ganadora, pero en realidad el reconocimiento era de Moonlight.

La cinta narra la vida del personaje de Trevante Rhodes en tres etapas diferentes de su vida. Se tocan temas como el sentido de pertenencia y la identidad sexual que, conforma avanza Moonlight, convergen hacia el desenlace de la historia.

¿Dónde ver? En la plataforma de HBO Max

Spotlight

Protagonizada por Michael Keaton y dirigida por Tom McCarthy, Spotlight está basada en hechos reales. La cinta se llevo el premio a ‘Mejor Película’ de los Oscar en 2016.

Una investigación del diario The Boston Globe, en 2001, revela un caso de pederastía que ocurrió en una Iglesia de Estados Unidos. La película muestra todo el proceso periodístico y el alcance mediático y social de la publicaicón.

¿Dónde ver? En la plataforma de Star Plus

Birdman (o la inesperada virtud de la ignorancia)

El mexicano Alejandro González Iñárritu, director de Bardo, logró llevarse el Oscar en 2015 por Birdman (o la inesperada virtud de la ignorancia).

Michael Keaton interpreta a un actor que ha perdido su fama y busca recuperarla montando una obra vestido de superhéroe. Sin embargo, el ‘viaje’ del protagonista tiene un trasfondondo que explora temas como la búsqueda de sentido a la vida y la identidad.

¿Dónde ver? En la plataforma de HBO Max

12 Years a Slave

Durante la premiación de los Oscar 2014, la cinta de Alfonso Cuarón (Gravity) estaba nominada al premio de ‘Mejor Película’, pero finalmente 12 Years a Slave se llevó el galardón de la Academia.

Basada en hechos reales y protagonizada por Chiwetel Ejiofor, cuenta los estragos de la esclavitud de Estados Unidos desde la perspectiva de un hombre que busca reencontrarse con su familia y recuperar su libertad.

¿Dónde ver? En la plataforma de Star Plus

Argo

Dirigida y protagonizada por Ben Affleck, Argo logró llevarse la estatuilla dorada por ‘Mejor Película’ en la premiación de los Oscar de 2013.

La película cuenta la vida de un especialista en rescate de rehenes que tiene que trasladarse a un país de Medio Oriente para salvar a un grupo de diplomáticos estadounidenses. Es una trama llena de tensión y escenas de acción.