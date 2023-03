No solo la cachetada: Momentos incómodos que se han vivido en los Premios Oscar

¿Ya hiciste tu maratón? Los premios Oscar 2023 tienen previsto celebrar su ceremonia este 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos. En marco del galardón, te recordamos algunos de los momentos incómodos que se han vivido durante el evento.

Los premios Oscar, caracterizados por su estatuilla dorada, tienen el objetivo de reconocer a las mejores películas, directores y actores de la industria hollywoodense. Este año destacan que entre sus nominaciones se encuentran mexicanos como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu.

Siendo uno de los eventos televisivos más vistos alrededor del mundo, en ciertas ediciones se han presentando situaciones que lejos estaban de aparecer en el guion de la ceremonia. La más reciente: la cachetada que Will Smith propinó al presentador Chris Rock.

¿Cuáles han sido los momentos más incómodos de los premios Oscar?

La cachetada de Will Smith a Chris Rock

Durante los premios Oscar de 2022, Chris Rock recibió una cachetada de Will Smith tras burlarse de la alopecia que padece la actriz Jada Pinkett.

El actor de Soy leyenda (2007) subió al escenario tras escuchar el comentario en tono de ‘broma’ que lanzó el presentador a su esposa y lo golpeó. Al regresar a su asiento lo vio directamente y gritó “¡No menciones el nombre de mi esposa!”.

Algunas semanas después, la Academia de Hollywood vetó a Will Smith por diez años de sus eventos y este renunció. Posteriormente, el actor se disculpó con Chris Rock, quien recientemente ha hablado de lo que sucedió en la nonagésima cuarta edición de los Oscar.

“¿Te dolió? Todavía me duele, tengo el golpe sonando en mi oído, pero no soy una víctima. Tú nunca me verás en Oprah (Winfrey) o Gayl (King) llorando, nunca va a pasar. Recibí el golpe como (el boxeador Manny) Pacquiao”, bromeó el estadounidense en un show.

En los Oscar 2022, Will Smith le dio un golpe a Chris Rock. (Foto: EFE).

Los ganadores no se ponían de acuerdo

En la edición de 2019 de los premios Oscar, el equipo de maquillaje de la cinta Vice (2018) se llevo la estatuilla. Para recibir el reconocimiento los tres encargados del estilo de la película subieron al escenario, pero no se podían de acuerdo para hablar.

Primero empezó Greg Cannom, pero fue interrumpido por Kate Biscoe que le dijo “lee esto” y le mostró un papel que el ganador se negó a leer.

“No ya lo leí, sigue tú”, expresó Greg Cannom antes de que la tercera compañera (Patricia Dehany) siguiera con su discurso de aceptación.

Jennifer Lawrence se cae antes de recibir su premio

La intérprete de Katniss en Los Juegos del Hambre (2014), Jennifer Lawrence, ganó el premio a ‘Mejor Actriz’ por Silver Linings Playbook en los Oscar de 2013.

Sin embargo, después de anunciarse que era la ganadora, la actriz caminó al escenario y se tropezó brevemente en las escaleras. Se quedo inerte un par de segundos antes de levantarse a subir al escenario. Incluso hizo una broma sobre su breve caída.

“Solo están parados porque se sienten mal que me caí y eso es bastante vergonzoso”, bromeó la actriz antes de agradecer por su Oscar.

¿La La Land o Monlight?

Uno de los premios más esperados de la noche es el de ‘Mejor Película’, durante la edición de 2017 ocurrió un momento de confusión que, hasta la fecha, se debate entre los fanáticos de Hollywood.

Los presentadores dijeron que el premio se lo llevo La La Land, inmediatamente el equipo de producción festejó su victoria. Subieron al escenario a recibir la estatuilla, entre ellos Emma Stone y Ryan Gosling, y dar su discurso de aceptación.

Todo iba bien hasta que los presentadores hicieron un anunció, una supuesta corrección en el resultado de ‘Mejor Película’ de los Oscar:

“Lo siento no, hay un error Moonlight ustedes ganaron. Esto no es una broma, lamentablemente leyeron mal”. Enseguida el equipo de La La Land se retiró con rostros de molestia y subió la producción de la cinta ganadora.

Los presentadores pidieron una disculpa por la confusión, pero está la fecha se debate si La La Land debió de haber ganado el Oscar 2017.

Sacheen Littlefeather recibe el premio de Marlon Brando

Hace 49 años, en 1973, Sacheen Littlefeather subió al escenario para recibir el premio Oscar de Marlon Brando por su rol en la cinta del El Padrino (1972).

La razón por la que se presentó la joven de 23 años, con un atuendo de los pueblos originarios de Estados Unidos, fue para protestar en contra del trato discriminatorio de Hollywood hacia los indígenas de EUA. La mujer dio un discurso sobre el tema en el que señaló lo siguiente:

“El abuso que soportaste por esa declaración fue injustificado. La carga emocional que has vivido y el daño de tu propia carrera en nuestra industria son irreparables”, mientras recitaba su discurso algunos asistentes abuchearon su aparición.

En junio de 2022, la Academia de Hollywood se disculpó por el trató que recibió Sacheen durante el discurso de aceptación de Marlon Brandon.

“Cuando subiste al escenario de los Oscar en 1973 para no aceptar el Oscar en nombre de Marlon Brando, en protesta por la tergiversación y el maltrato de los nativos americanos por parte de la industria cinematográfica, hiciste una declaración poderosa que continúa recordándonos la necesidad del respeto y la importancia de la dignidad humana”.

¿Dónde ver los premios Oscar 2023?

Este año, la premiación de los Oscar serán conducidos por Jimmy Kimmel quien ya lo ha hecho en dos ocasiones anteriores. En México el evento se transmitirá este domingo por el canal de TNT y la plataforma de HBO Max, a partir de las 17:00 horas.