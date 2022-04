Will Smith renuncia a ser miembro de la Academia tras incidente en los Oscar

Después del incidente ocurrido entre Will Smith y Chris Rock durante la transmisión de la 94 entrega de los Premios Oscar, el ganador a Mejor Actor en esta edición decidió renunciar a su membresía dentro de la Academia.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Smith emitió un comunicado a cinco días del suceso, en el que detalla que se siente apenado de su reacción la noche del 27 de marzo en el Teatro Dolby, donde además de traicionar la confianza de la máxima organización de cine en el mundo, considera que ‘arruinar’ la noche de algunos de sus compañeros.

“Traicioné la confianza de la Academia. Privé a otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón partido”, se lee en su comunicado.

“Quiero volver a centrarme en aquellos que merecen atención por sus logros y permitir que la Academia vuelva al increíble trabajo que realiza para apoyar la creatividad y el arte en el cine. Por lo tanto, renuncio a mi membresía en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada”, detalló el histrión.

A pesar de que ya había ofrecido una disculpa pública a Chris Rock, en el texto citado también lo menciona y reitera que sus acciones “fueron impactantes, dolorosas e inexcusables”.

“La lista de personas a las que he lastimado es larga e incluye a Chris (Rock), su familia, muchos de mis queridos amigos y seres queridos, todos los asistentes y la audiencia en casa a nivel global”, dijo Smith.

¿Qué significa que Will Smith renuncie a la Academia?

Esto significa que el actor ya no tendrá actividad dentro de la Academia, es decir, que ya no podrá participar en votaciones futuras de cualquier evento organizado por esta, incluyendo por supuesto los Premios Oscar, donde tampoco tendrá oportunidad de ser presentador.

De igual forma, ya no podrá ser elegible para futuras ediciones de los Premios de la Academia y, por tanto, ya no recibirá más estatuillas doradas en esta ceremonia, lo que afecta en gran medida su carrera.

En resumidas cuentas, Will Smith ya no forma parte del círculo de actores, actrices, productores, fotógrafos, maquillistas, realizadores y demás personas que conforman la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y, por lo tanto, ya no tiene ‘ni voz ni voto’ en la misma.