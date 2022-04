Policía de Los Ángeles intentó arrestar a Will Smith, según productor de los Oscar

El productor de los Oscar, Will Packer, relató cómo se vivió detrás de escena la reacción de Chris Rock luego de que Will Smith se parara de su butaca en el Dolby Theatre, de Los Ángeles, en la ceremonia del pasado domingo, para darle una cachetada después de hacer una broma sobre su esposa Jada Pinkett Smith.

En la escena ya se encontraba el Departamento de Policía de Los Ángeles, quienes le explicaron al comediante lo que sucedería si se decidía a presentar cargos. “Estaban diciendo, ya sabes, esto es agresión, fue una palabra que usaron en ese momento. Dijeron: ‘Iremos a buscarlo’. Estamos preparados. Estamos preparados para atraparlo ahora mismo. Puedes presentar cargos, podemos arrestarlo’”, dijo Packer en una entrevista con Good Morning America vía Variety.

¿Cuál fue la respuesta de Chris Rock?

Aunque las autoridades de la ciudad estadounidense le ofrecieron a Rock arrestar al actor de Rey Richard: Una familia ganadora, por el cual ganó el premio de la Academia como mejor actor de reparto, el comediante se negó.

“Estaban exponiendo las opciones. Y mientras hablaban, Chris estaba siendo muy desdeñoso con esas opciones. Él dijo: ‘No, no, no, estoy bien’. E incluso hasta el punto en que dije: ‘Rock, déjalos terminar’. Los oficiales de LAPD terminaron de exponer cuáles eran sus opciones y dijeron: ‘¿Te gustaría que tomáramos alguna medida?’ Y él dijo que no. Él dijo no”, añadió Packer, quien afirmó no tuvo comunicación con Smith esa noche.

En un comunicado, la organización de la entrega de galardones más importante para la industria en Hollywood aseguró que inició una investigación contra quien forma parte de los créditos en filmes como En busca de la felicidad o Soy leyenda, con sanciones que podrían implicar su suspensión o expulsión. Asimismo afirmaron que le pidieron al actor abandonar la ceremonia, a lo que él se negó.