Brendan Fraser recordó cuando casi muere en ‘La Momia’: ‘Me asfixiaron accidentalmente’

¡Casi se quedan sin protagonista! Brendan Fraser recordó una ocasión en la que se sintió cerca de la muerte. El actor mencionó que un mal manejo en el rodaje de La Momia (1999), una de las cintas más populares en la que aparece el estadounidense, casi provoca su asfixia.

La popularidad de Brendan Fraser resurgió durante la temporada de premios 2023, después de que la cinta The Whale lograra coronarse con algunos galardones como en los Critics Choice Awards y en los SAG Awards.

Aparte este año es la primera vez que el intérprete ha conseguido una nominación, dentro de la categoría de Mejor Actor, para los premios Oscar 2023 que tomarán lugar el 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos.

A raíz de su nominación, durante la temporada de premios de este año, el actor ha recordado algunos de sus trabajos más populares. Entre ellos se encuentra su participación dentro de La Momia (1999) en la que interpretó a un aventurero.

Brendan Fraser casi muere en La Momia (1999)

El pasado 28 de febrero, durante la transmisión de The Kelly Clarkson Show, Brendan Fraser se sinceró sobre un rodaje en el que casi pierde la vida.

“Me asfixiaron accidentalmente. Hay una una escena de un ahorcamiento”, explicó el actor antes de que fuera interrumpido por la conductora estadounidense que le pidió que se explayara con los detalles de su experiencia en La Momia (1999).

“Estaba de puntillas con la cuerda, Stephen (el director) se me acercó y me dijo ‘no parece que te estés ahogando, ¿puedes venderlo?’”, recordó el actor que explicó haber aceptado repetir la escena aunque algo salió diferente.

Fraser relató que para la escena: “había un tipo que sujetaba la cuerda por encima de mí, tiró de ella un poco más arriba y yo me quedé de puntillas, no tenía otro sitio al que ir que hacia abajo. Así que él tiraba hacia arriba y yo hacia abajo”.

Sin embargo la grabación dio un giro inesperado, ya que el actor no recuerda cómo terminó en el suelo con una persona de producción tratando de despertarlo.

“Lo siguiente que supe fue que mi codo estaba en mi oreja, el mundo estaba de cabeza, había grava en mi diente y todo el mundo estaba muy callado”, aseguró que uno de los asistentes de acrobacias le dijo “bienvenido al club, lo mismo le pasó a Mel Gibson en Braveheart (1995)’”.

Brendan Fraser relató su experiencia entre carcajadas, pero aseguró que no tiene idea de qué fue lo que salió mal durante la toma en la que su personaje sería ahorcado.