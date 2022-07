Brendan Fraser: Este es el papel que interpretará en su regreso a un protagónico en el cine

Brendan Fraser volverá a un papel protagónico después de casi diez años cuando le de vida a Charlie en la nueva película del director Darren Aronofsky en The Whale, que anunció su estreno en el marco del Festival de Cine de Venecia que se llevará a cabo del 31 de agosto al 10 de septiembre.

El actor de 53 años, reconocido por sus papeles en La momia o George de la jungla, será un solitario profesor de inglés que se esconde en su departamento “comiéndose hasta morir”, revela la sinopsis en un guión adaptado de una obra escrita por Samuel D. Hunter. En sus intentos para volver a conectarse con su hija se encontrará con su última oportunidad de redención.

“Será como algo que no has visto antes. Eso es realmente todo lo que puedo decirte. El guardarropa y el vestuario eran extensos, sin costuras, engorrosos. Esto ciertamente está muy lejos de todo lo que he hecho, pero no quiero ser tímido. Sé que va a causar una impresión duradera”, dijo a Unilad vía Variety.

La producción de A24 cuenta con un elenco que completan la actriz de Stranger Things, Sadie Sink, Hong Chau, Samantha Morton y Ty Simpkins.

Los otros proyectos de Brendan Fraser

Pese a que el año pasado Fraser obtuvo un papel secundario en el filme No Sudden Movie, de Steven Soderbergh, como Doug Jones, no había regresado a un protagónico desde 2013 que formó parte de Breakout, cuya distribución fue directa a DVD.

Sin embargo, no es el único proyecto que Fraser tiene agendado ya que también trabajó junto a Martin Scorsese en el western Killers of the Flower Moon, cuyo estreno está previsto para mayo de 2023 en Apple TV. Ahí también comparte con Leonardo DiCaprio, Robert de Niro, Jesse Plemons y Lily Gladstone.

Quien desapareciera de Hollywood durante unos años argumentando razones personales y profesionales también actuó en la película Batgirl de HBO Max, que llegará a finales de este año, encarnando al villano Garfield Lynns/Firefly.