Jonah Hill protagonizará biopic de The Grateful Dead, dirigida por Martin Scorsese

Jerry García, el fallecido cantante, guitarrista y líder del grupo The Grateful Dead, será interpretado por Jonah Hill para la biopic que refleje la historia de uno de los símbolos de la cultura norteamericana en un largometraje que será dirigido por Martin Scorsese.

Aunque se trata del primer acercamiento de Scorsese en gran formato dentro del género musical, en un proyecto que estará disponible en Apple, el estadounidense fungió como productor ejecutivo en el documental de la agrupación Long Strange Trip, en 2017. Esta participación se suma a la visión que dio de Bob Dylan y The Rolling Stones.

El guión sobre los nacidos en San Francisco en 1965 fue escrito por Scott Alexander y Larry Karaszewski y, aunque no se ha especificado qué parte de la historia de la banda incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll será contada, también se han confirmado como productores a Rick Yorn, Eric Eisner, Bernie Cahill y los antiguos miembros de la banda Bob Weir, Phil Lesh, Mickey Hart y Bill Kreutzmann con la representación de su difunto compañero con la presencia de su hija, Trixie García.

Además del reencuentro del aclamado director con Hill después del éxito de El Lobo de Wall Street, que le generó al actor una nominación a los premios Oscar como mejor actor secundario, Scorsese también se reunió con Leonardo DiCaprio, quien protagoniza el último filme de drama criminal en el que está trabajando, The Killers of the Flower Moon, basado en el libro de David Grann.

Por su parte, Jonah Hill también comparte créditos con Dicaprio y Jennifer Lawrence en Don’t Look Up, que se estrenará en Netflix el 24 de diciembre, con una trama que involucra a dos astrónomos de bajo nivel que intentan advertirle a los seres humanos que un asteroide pronto destruirá la tierra.