Oscar 2023: ¿Dónde y cuándo ver la ceremonia de premiación?

¿A quién le vas? Los premios Oscar 2023 son el mayor galardón de la Academia de Hollywood, reconocen a las mejores películas, actores y directores del año anterior. En este edición número 95 vemos a varios mexicanos en la lista de nominaciones. Te contamos todos los detalles para que no pierdas ni un minuto de la ceremonia.

Hay cintas que prometen arrasar, como Everything Everywhere All at Once y The Whale, una producción que marcó el regreso de Brendan Fraser. Además, veremos competir a Guillermo del Toro gracias a Pinocho, Alejandro González Iñárritu por Bardo y Alfonso Cuarón por su trabajo en Le Pupille.

'Pinocho', de Guillermo del Toro, es una de las favoritas de los Oscar 2023. (Foto: EFE / Twitter @pinocchiomovie)

¿Cuándo son los premios Oscar 2023?

La cita es este 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos, la transmisión inicia a las 17:00 horas (horario centro de México).

Previo a la edición número 95 de los premios Oscar se tiene prevista una alfombra roja para que los nominados e invitados deslumbren sus mejores galas.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas ha dicho que los ganadores de todas las categorías serán anunciados en la ceremonia en vivo, después de que el año pasado algunas categorías fueron grabadas previo a la gala, lo que escandalizó a algunos integrantes de la academia.

¿Dónde ver los premios Oscar 2023?

En México el evento se transmitirá por el canal de TNT y la plataforma de HBO Max, a partir de las 17:00 horas.

Espectáculos en los Oscar 2023

Rihanna que vuelve a los escenarios tras su concierto en el Super Bowl LVII para cantar uno de los temas principales de Black Panther: Wakanda Forever .

tras su concierto en el Super Bowl LVII para cantar uno de los temas principales de . Kala Bhairava cantará el tema Naatu Naatu de M.M. Keeravaani incluido en la película RRR .

de M.M. Keeravaani incluido en la película . No se ha dicho oficialmente si Lady Gaga interpretará ‘Hold My Hand’ de Top Gun: Maverick durante la ceremonia.

durante la ceremonia. Lenny Kravitz tendrá una presentación en la sección ‘In Memoriam’.

¿Quién presentará los premios Oscar 2023?

Este año, el comediante Jimmy Kimmel regresa como presentador de los premios Oscar tras haber dirigido la ceremonia en 2017 y 2018.

“Es un gran honor o una trampa. De cualquier manera, estoy agradecido con La Academia por preguntarme tan rápido después de que todos los buenos dijeran que no”, bromeó el estadounidense en declaraciones recogidas cuando se anunció su participación en el galardón.

Chris Rock rechazó la oferta de La Academia de ser el presentador en esta edición, een 2022 recibió una cachetada por parte de Will Smith al bromear sobre la alopecia de su esposa, Jada Smith. El actor comentó al medio Arizona Republic que sería como “volver al lugar del crimen”.

Este año no se verá a Will Smith en los Oscar, pues fue vetado por la academia y no podrá asistir a los premios en 10 años.

Lista de nominados a los premios Oscar 2023

Mejor película

All Quiet on the Western Front

Avatar: El camino del agua

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere all at Once

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett - Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau - The Whale

Kerry Condon - The Banshees of Inisherin

Jamie Lee Curtis - Everything Everywhere all at Once

Stephanie Hsu - Everything Everywhere all at Once

Mejor vestuario

Babylon

Black Panther: Wakanda para siempre

Elvis

Everything Everywhere all at Once

Mrs. Harris goes to Paris

Mejor Sonido

All Quiet on the Western Front

Avatar: El Camino del Agua

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

Mejor Música Original

All Quiet on the Western Front

Babylon

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere all at Once

The Fabelmans

Mejor guion adaptado

All Quiet on the Western Front

Glass Onion: A Knives Out Mistery

Top Gun: Maverick

Women Talking

Mejor guion original

Everything Everywhere all at Once

The Fabelmans

Tár

Triangle of Sadness

Living

Mejor cortometraje

An Irish Goodby

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Mejor Cortometraje Animado

The boy, the mole, the fox and the hosr

The flying sailor

Ice merchants

My year of dicks

An ostrich told me the world is fake and I think I believe it

Mejor Actor de reparto

Brendan Gleeson - The Banshees of Inisherin

Brian Tyrre Henry - Causeway

Judd Hirsch - The Fabelmans

Barry Keoghan - The Banshees of Inisherin

Ke Huy Quan - Everything Everywhere all at Once

Mejor película animada

Pinocho

Marcel the shell with shoes on

Puss in boots: the last wish

The Sea Beast

Turning Red

Mejor Fotografía

All Quiet on the Western Front

Bardo

Elvis

Empire of Light

Tár

Mejor documental

All that breathes

All the beauty and the bloodsheed

Fire of blood

A house made of splinters

Navalny

Mejor corto documental

The elephant whisperers

How do you measure a year?

The Martha Mitchell Effect

Stranger at the gate

Haulout

Mejor canción original

‘Applause’ de Tell it like a woman

‘Hold my hand’ de Top Gun: Maverick

‘Lift me up’ de Black Panther: Wakanda Forever

‘Naatu Naatu’ de RRR

‘This is a life’ de Everything Everywhere all at Once

Mejor película internacional

All Quiet on the Western Front de Alemania

de Alemania Argentina, 1985 de Argentina

de Argentina Close de Bélgica

de Bélgica Eo de Polonia

de Polonia The Quiet Girl de Irlanda

Mejor actor

Austin Butler - Elvis

Colin Farrell - The Banshees of Inisherin

Brendan Fraser - The Whale

Paul Mescal - Aftersun

Bill Nighy - Living

Mejor actriz

Cate Blanchett - Tár

Ana de Armas - Blonde

Andrea Riseborough - To Leslie

Michelle Williams - The Fabelmans

Michelle Yeoh - Everything Everywhere all at Once

Mejor director

Martin McDonagh - The Banshees of Inisherin

Daniel Kwan y Daniel Scheinert - Everything Everywhere all at Once

Steven Spielberg - The Fabelmans

Todd Field - Tár

Ruben Östlund - Triangle of Sadness

Mejor Edición

Mikkel E.G. Nielsen - The Banshees of Inisherin

Matt Villa Jonathan Redmondy - Elvis

Paul Rogers - Everything Everywhere all at Once

Monika Willi - Tár

Eddie Hamilton - Top Gun: Maverick

Mejor diseño de producción

All Quiet on the Western Front

Avatar: El camino del agua

Babylon

Elvis

The Fabelmans

Mejores Efectos Visuales

All Quiet on the Western Front

Avatar: El camino del agua

The Batman

Black Panther: Wakanda para siempre

Top Gun: Maverick

Los favoritos para los Oscar 2023

Everything Everywhere All at Once

Everything Everywhere All at Once de los directores Dan Kwan y Daniel Scheinert es la más nominada y compite en 11 categorías.

En el filme actúan Michelle Yeoh, quien se ha llevado varios galardones durante la temporada de premios 2023, Jaime Lee Curtis y Ke Huy Quan. La trama narra la vida de una mujer que tiene la misión de salvar el multiverso con las experiencias de otras versiones de sí misma.

Se considera como una de las películas favoritas al Oscar 2023 por la numerosa lista de reconocimientos que se ha llevado: los Golden Globes, los Critics Choice Awards y el premio del Sindicato de Productores (PGA por sus siglas en inglés) por Mejor Película.

Los PGA sirven como un indicador de cómo se podría desarrollar la contienda de los Oscar 2023. En aquella premiación la cinta de Pinocho de Guillermo del Toro fue coronada como ‘Mejor Película de Animación’ por lo que es posible que repita la hazaña en la ceremonia de la Academia.

Compite con The Banshees of Inisherin, con nueve nominaciones, un total igualado por la película de la Primera Guerra Mundial Im Westen nichts Neues de Netflix.

Mejor actriz: Michelle Yeoh

Michelle Yeoh (Everything) podría tener una ligera ventaja sobre Cate Blanchett (Tár) por el premio a mejor actriz.

Mejor actor: Brendan Fraser

La categoría de mejor actor es más difícil definir, con Brendan Fraser de The Whale (La ballena), Colin Farrell (Banshees) y Austin Butler (Elvis) en la terna.

Mejor actuación de reparto: Jamie Lee Curtis

En las categorías de actuación de reparto, Angela Bassett (Wakanda Forever) y Ke Huy Quan (Everything) fueron por mucho tiempo los principales contendientes, aunque tras la victoria de Jamie Lee Curtis (Everything) en los premios del Sindicato de Actores de la Pantalla ella podría tener la ventaja.

Mejor director: The Daniels

Steven Spielberg (The Fabelmans) podría ganar su tercer Oscar a mejor dirección, aunque los directores de Everything, apodados The Daniels, han emergido como favoritos.

Con información de AP y EFE