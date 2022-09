Chris Rock asegura que Will Smith lo golpeó por el mejor 'chiste' que ha contado

Chris Rock y Dave Chappelle abordaron la cachetada de Will Smith en los premios Oscar durante su gira en el Reino Unido (Foto: Twitter @chrisrock)

Los comediantes Chris Rock y Dave Chappelle se presentaron en el escenario del M&S Bank Arena, en Liverpool, como parte del inicio de su gira de espectáculos de comedia por el Reino Unido, recinto en donde volvieron a abordar la cachetada que el actor Will Smith le dio luego de una broma hacia la alopecia de su esposa, Jada Pinkett Smith.

En medio del show, Chappelle le pregunta a Rock si le dolió el golpe de marzo pasado, por el cual quien protagonizara películas como En busca de la felicidad fue vetado de la ceremonia durante los próximos 10 años.

Como respuesta, el anfitrión de la ceremonia apuntó: “El hijo de p... me golpeó por una broma de mie…, el mejor chiste que he contado en mi vida”, vía Daily Mail UK. Entonces comparó a la actriz con la protagonista rapada de la película GI Jane.

Las críticas de Dave Chapelle a Will Smith

El guionista tampoco se quedó callado y dio su opinión sobre Will Smith, quien considera que develó una nueva faceta que había mantenido oculta en su ascenso en Hollywood.

“Will nos dio la impresión de ser una persona perfecta durante 30 años, se arrancó la máscara y nos mostró que era tan feo como el resto de nosotros”, argumentó.

Recientemente el histrión se disculpó nuevamente, pero Rock no ha respondido. “Cualesquiera que sean las consecuencias, espero que no se vuelva a poner la máscara y deje respirar su verdadero rostro. Me veo en ambos hombres”, agregó Chappelle.

Otra de los nombres que se hizo presente fue el de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, a quien usaron como ejemplo para hablar de la obsesión de algunos por mostrarse como víctimas, algo que al final puede conllevar fama. Sus dichos hacen referencia a las quejas sobre la familia real.