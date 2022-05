‘¿Era Will Smith?’ Chris Rock bromea tras agresión que sufrió Dave Chappelle en un show

Los comediantes forman parte de un especial en streaming, llamado 'Netflix is a joke'. (Shutterstock / Netflix)

Después del incidente ocurrido durante los premios Oscar entre Will Smith y Chris Rock, no habíamos tenido más noticias del comediante... hasta ahora. Y no desaprovechó la oportunidad para hacer una broma relacionada con Smith, a pesar de que se encontraba cerca de una situación de riesgo.

El también comediante Dave Chappelle fue atacado la noche de este martes en el Hollywood Bowl de Los Ángeles donde estaba ofreciendo un show como parte del festival Netflix is a Joke, organizado por la plataforma de streaming.

¿Cómo fue el ataque a Dave Chappelle?

Esto sucedió mientras Chappelle, humorista que ha generado polémica por sus chistes considerados como transfóbicos, estaba realizando su rutina de stand up en el escenario, cuando un hombre que se encontraba entre el público “corrió hacia el escenario y se abalanzó sobre (Chappelle) derribándolo al suelo”, tuiteó la reportera estadounidense Sharon Carpenter, quien se encontraba en el sitio al momento del incidente.

Varios videos del incidente están circulando en internet, donde se muestra el momento en que ocurre el ataque a Dave, quien no resultó herido. El atacante, identificado como Isaiah Lee, de 23 años, fue detenido por los guardias de seguridad del recinto y acusado del delito de asalto con un arma mortal, de acuerdo con la vocera de la Policía de Los Ángeles, Lizeth Lomeli.

La broma de Chris Rock sobre Will Smith

Otro de los invitados al especial de Netflix fue Chris Rock, quien se encontraba en el mismo sitio y después del ataque hacia Chappelle, de 48 años, aprovechó el escenario para bromear sobre la situación que acababa de ocurrir.

“¿Ese era Will Smith?”, dijo Rock, haciendo alusión al momento en que el actor de Soy Leyenda subió al escenario de los premios Oscar para propinarle una bofetada por haber bromeado con la alopecia de Jada Pinkett.

Tras el comentario del presentador, desató una ola de risas y aplausos por parte del público que se encontraba presente.

Siguiendo con las bromas, el comediante agredido también aprovechó para jugar con el hecho de que Jamie Foxx lo ayudó al momento del ataque. “Siempre que estés en problemas, Jamie Foxx aparecerá con un sombrero de sheriff”, dijo Chappelle. “Pensé que eso era parte del espectáculo, no sabía qué diablos estaba pasando”, respondió Foxx.

Después, Chappelle, haciendo uso de su humor transfóbico, catalogó a su atacante como un hombre trans (¿cuál sería su argumento? Quién sabe), lo que provocó una ola de críticas en redes sociales.