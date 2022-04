Will Smith ¿en una pelea de box? Hermano de Chris Rock lo reta

Desde el pasado 27 de marzo, el nombre de Will Smith no ha parado de resonar después de propinarle una bofetada al presentador Chris Rock durante la entrega de los Premios Oscar, situación que le a traído consecuencias negativas a su carrera, como la cancelación de proyectos, su veto de la Academia por 10 años e incluso provocó que algunas personas le tomaran odio, como la familia de Rock.

Hace unos días, se había anunciado que su hermano, el también comediante Tony Rock dedicó varios mensajes a Will Smith durante un show donde participó. Ahora le tocó el turno a Kenny Rock, el menor de los hermanos Rock, quien retó a Will Smith a una pelea de box contra él.

Will Smith, ¿boxeará contra hermano de Chris Rock?

Kenny Rock firmó un contrato con Damon Feldman, promotor del programa Celebrity Boxing, para organizar un combate de boxeo que tendrá lugar el próximo 11 de junio en el Charles F. Dodge City Center de Pembroke Pines, Florida.

¿Quién sería su rival? En realidad todavía no está fijo, pero todo indica que esta pelea la organizó solo para retar al actor de Soy Leyenda, según declaró él mismo al medio TMZ. “Quiero subir al ring con Will Smith. Sé que podría derribarlo. Dejaré que los golpes hablen por sí solos”.

Sería un buen pretexto para ‘desquitarse’ del golpe que le dio a su hermano durante una transmisión a nivel global, pero para ello falta lo más importante: la respuesta de Will Smith. El actor de 53 años todavía no contesta ante el reto de Kenny Rock, pero en caso de no hacerlo el hermano de Chris Rock tendrá que buscar otro contrincante.

La familia Rock, enfurecida contra Will Smith

Tony Rock dijo comentarios despectivos sobre Jada Pinkett y Will Smith durante una presentación hace unos días: “¿Vas a golpear a mi maldito hermano porque tu p***a te miró de reojo? ¡Si caminas hasta aquí, no estás nominado para una m***da sino para estas malditas manos! Oh, vamos a reventar el resto del año, ¡Cada vez que me veas hacer un show, pop!”

Asimismo, en su cuenta de Twitter ha dejado claro que no acepta las disculpas de Will Smith, ha estado respondiendo a diversos tuits, alguien le preguntó directamente si aceptaba el perdón ofrecido por el ganador del Oscar, a lo que respondió con un rotundo “No”.