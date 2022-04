‘¿Vas a golpear a mi hermano?’: Tony Rock reta a Will Smith tras bofetada en los Oscar 2022

La cachetada que Will Smith dio a Chris Rock durante la 94ta edición de los Premios de la Academia sigue resonando después de varios días, no solo involucró a la policía de Los Ángeles que se presentó para hacer un posible arresto en la ceremonia, sanciones de la Junta de Gobernadores de los Oscar, la renuncia de Smith, ahora también a Tony Rock.

Tony, hermano de Chris Rock, estuvo en un show de comedia y durante su presentación dedicó varios mensajes a Will Smith.

Cabe recordar que el día del incidente en la ceremonia de los Oscar, Chris Rock decidió salirse del guion en su rutina de chistes mientras presentaba el premio al Mejor Documental y comparó el cabello rapado de la actriz Jada Pinkett, esposa de Will Smith, con el de una militar en la cinta G.I. Jane; ella padece alopecia, un padecimiento autoinmune que provoca la caída del cabello, por lo que hace poco tomó la decisión de raparse definitivamente.

Jada se mostró molesta e incómoda y Will Smith subió al escenario para golpear a Rock. Ese día también ganó el premio Oscar en la categoría Mejor Actor por su participación en King Richard.

Tony Rock amenaza a Will Smith

Tony Rock dijo comentarios despectivos sobre Jada Pinkett y Will Smith durante su presentación: “¿Vas a golpear a mi maldito hermano porque tu p***a te miró de reojo? ¡Si caminas hasta aquí, no estás nominado para una m***da sino para estas malditas manos! Oh, vamos a reventar el resto del año, ¡Cada vez que me veas hacer un show, pop!”

Asimismo, en su cuenta de Twitter ha dejado claro que no acepta las disculpas de Will Smith, ha estado respondiendo a diversos tuits, alguien le preguntó directamente si aceptaba el perdón ofrecido por el ganador del Oscar, a lo que respondió con un rotundo “No”.

Una usuaria le cuestionó si estaría abierto a hablar con Smith si buscaba a Chris, a lo que dijo que lo estaba esperando.

“Asegúrate de ver ‘Good Hair’ ya que la narrativa ha cambiado a que todo lo que hace mi hermano es faltar el respeto a las mujeres de color”, describió en otro mensaje.