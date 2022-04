¿Chris Rock se salió del guion? Productor de los Oscar habla sobre el comentario a Jada Pinkett

Hace unos días, mientras presentaba el Oscar al mejor documental en la ceremonia de la 94ta edición de los Premios de la Academia, Chris Rock contaba chistes sobre los asistentes y habló sobre el cabello de la actriz Jada Pinkett, momentos después su esposo Will Smith subió al escenario y le dio una bofetada, ¿estaba planeado ese comentario?

En una entrevista transmitida en el programa Good Morning America, Will Packer, productor de los Oscar 2022, explicó que Rock tenía “una lista increíble de chistes” en el apuntador, pero de pronto no contó uno de los que estaban planeados y comenzó a hacer estilo libre: “Si hay alguien que no preocupa por salir frente a una audiencia en vivo y bromeando, [es] Chris Rock. Nadie es mejor”.

Las cosas dieron un giro inesperado para todo el equipo de producción que dirigía, el primero íntegramente de personas negras en los Oscar.

Rock dijo: “Jada, te amo. ‘G.I. Jane 2′. No puedo esperar para verla”, lo cual incomodó a la actriz por la referencia sobre su cabello rapado, al compararlo con el del personaje de una militar (Demi Moore) en la película G.I. Jane, quien en la cinta luce el pelo afeitado.

Jada Pinkett tiene alopecia, un padecimiento autoinmune del que habla frecuentemente en sus redes sociales, el cual provoca que se destruyan los folículos del pelo y ya no vuelvan a crecer, por lo que en 2021 decidió raparse definitivamente.

De acuerdo con Will Packer, un amigo de Rock dijo que desconocía la alopecia de Pinkett Smith.

“Una vez que vi a Will gritando en el escenario con tanta virulencia, se me cayó el corazón. Y solo recuerdo haber pensado, ‘Oh no, oh no. No así’”, recordó Packer, “Chris estaba manteniendo la cabeza cuando todos los demás estaban perdiendo la suya. Mi corazón estaba en mi estómago por todo lo relacionado con eso y lo que representaba y cómo se ve a y quiénes estaban involucrados. Todo de eso. Nunca me había sentido tan inmediatamente devastado como en ese momento”.

¿Qué pasó después del golpe de Will Smith a Chris Rock?

Cuando Chris Rock salió del escenario Will Packer le preguntó su realmente le había pegado, a lo que él contesto: “Acabo de recibir un puñetazo de Muhammad Ali”.

Luego llegó la policía de Los Ángeles para buscar a Chris, entraron al despacho de Parcker y le expusieron sus derechos: “Esto es una agresión. Iremos a por él. Iremos a por él ahora mismo, puedes presentar cargos, podemos arrestarlo”. Rock insistió en que estaba bien y descartó presentar cargos.

En un comunicado, la organización de la entrega de galardones expuso que inició una investigación contra Smith y afirmaron que le pidieron al actor abandonar la ceremonia, a lo que él se negó.