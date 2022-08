Will Smith y Jada Pinkett reaparecen juntos por primera vez después de los Oscar 2022

Will Smith y Jada Pinkett Smith reaparecieron juntos por primera vez en meses, después de que asistieron a la 94ª ceremonia de los premios de la Academia de Hollywood en marzo, donde él ganó un Oscar como mejor actor.

Ese día también protagonizó una escandalosa cachetada al comediante Chris Rock, después de que habló del cabello de Jada Pinkett, quien padece alopecia; el golpe le trajo consecuencias a Smith como la cancelación de proyectos y ser vetado durante 10 años del evento.

Ambas celebridades fueron captados en fotografías de diversos medios, se les observó tomados de la mano al salir de un restaurante en California, Estados Unidos, se encontraban en Nobú.

Al percatarse de las cámaras, Jada tomó la camisa de Will Smith y sonrieron con calma, siguieron caminando. Las imágenes aparecieron en diversos medios locales y en redes sociales.

Jada había comentado anteriormente que tenía la esperanza de que Will Smith y Chris Rock se reconciliaran; también una fuente cercana dijo a US Weeky que ella no estaba enojada con su esposo, pero desearía que no se hubiera levantado de su butaca en el Dolby Theatre.

“Ella no es una de esas mujeres que necesita protección. Él no necesitaba hacer lo que hizo, ella no necesitaba protección. Ella no es una flor de pared. Es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas”, comentó una persona que conoce a la pareja en abril.

Will Smith se disculpa con Chris Rock

Will Smith utilizó sus redes hace un par de semanas para disculparse. Smith publicó un video sentado en el que portaba una camiseta gris y una gorra blanca, se dirigió directamente a la cámara y respondió ciertas preguntas sobre lo que sucedió en los Premios de la Academia.

“No hay ninguna parte de mí que piense que esa fue la manera correcta de comportarse en ese momento, estoy profundamente arrepentido”.

El actor también se disculpó con la familia de Chris Rock, en especial con su madre que declaró a US Weekly: “cuando abofeteó a Chris, nos abofeteó a todos. Realmente me abofeteó.”

“No me di cuenta de cuántas personas resultaron lastimadas en ese momento”, dijo Smith.

Igualmente, se disculpó con su propia familia “por la tensión que nos provocó a todos” y con sus compañeros nominados al Oscar por haberles “robado y empañado su momento”. También aclaró que su esposa, Jada Pinkett, no tuvo nada que ver con el incidente.