Otro ‘golpe’ para Will Smith: Netflix cancela ‘Bright 2′

Luego de que Will Smith le diera una cachetada al comediante Chris Rock en la pasada entrega de los premios Oscar las consecuencias negativas no han parado para el actor, quien en las últimas semanas ha visto, sin poder hacer nada, las cancelaciones y pausas de sus proyectos, como la secuela de la película Bright.

Tras el polémico golpe, quien forma parte del elenco de Soy leyenda renunció como miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Tras una reunión, la organización decidió vetarlo durante los próximos diez años de todos sus eventos y galas.

¿Qué proyectos se le han cancelado a Smith?

Ahora la compañía de streaming Netflix habría cancelado la cinta Bright 2, de acuerdo a un reporte de Bloomberg. Se esperaba que tanto Smith como Joel Edgerton repitieran sus papeles como Daryl Ward y el orco Nick Jacoby, un policía y su compañero, quienes en medio de las tensiones territoriales entre especies en Los Ángeles se encuentran con un poderoso objeto.

La continuación se confirmó en 2018 pese a las críticas negativas que recibió el filme dirigido por David Ayer y escrito por Max Landis, que se estrenó a finales de 2017. El elenco lo completaron Noomi Rapace, Lucy Fry, Édgar Ramírez, Ike Barinholtz y Alex Meraz.

Sin embargo, en 2019 el proyecto se puso en pausa indefinida y, un año más tarde, se informó que Louis Leterrier sería el reemplazo de Ayer como director; se encontraba en la última fase de escritura del guión.

Esto no es lo único que ha salido mal para Smith desde los Oscar, ya que la misma empresa detuvo la película Fast and Loose. Sony Pictures hizo lo propio al pausar Bad Boys 4, donde Will tiene un rol protagónico, además de Disney, que retrasó el estreno del documental de National Geographic Pole to pole.