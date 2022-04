‘Nos abofeteó a todos’: Rose Rock habla del incidente de su hijo Chris con Will Smith

“Cuando abofeteó a Chris, nos abofeteó a todos... realmente me abofeteó”, dijo Rose Rock, madre del comediante Chris Rock, sobre el incidente que tuvo con Will Smith durante la ceremonia de la 94ª edición de los Premios Óscar. La oradora motivacional habló por primera vez sobre el suceso en una entrevista con Billie Jean Shaw de WIS.

El pasado 27 de marzo, mientras Chris Rock presentaba el premio a Mejor Documental, estaba dando al público una breve rutina de comedia.

Sin embargo, el comediante decidió salirse del guion e hizo una broma sobre el cabello rapado de la actriz Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, quien padece un padecimiento autoinmune llamado alopecia, la cual impide que recupere el cabello que se cae. Will Smith subió al escenario y le dio un golpe a Rock.

Rose Rock relató que este fue el primer año que ella no asistió a los Oscar, por lo que estaba viendo la ceremonia en su casa por televisión. Cuando todo pasó pensó que se trataba de una escenificación hasta que Will Smith comenzó a decir “obscenidades”.

“Reaccionaste cuando tu esposa te miró de soslayo y fuiste y le alegraste el día porque ella estaba riendo a carcajadas cuando sucedió”, agregó.

Asimismo, reclamó al protagonista de Soy leyenda porque después de la bofetada nadie prestó atención a la presentación de su hijo y le arrebató su momento; por su parte, comentó que estaba orgullosa de que la manera en que reaccionó Rock.

Los hermanos Rock también han hablado del incidente

Hace unas semanas Tony, hermano de Chris Rock, estuvo en un show de comedia y durante su presentación dedicó varios mensajes a despectivos a Will Smith y a Jada Pinkett: “¿Vas a golpear a mi maldito hermano porque tu p***a te miró de reojo? ¡Si caminas hasta aquí, no estás nominado para una m***da sino para estas malditas manos! Oh, vamos a reventar el resto del año, ¡Cada vez que me veas hacer un show, pop!”.

Asimismo, Kenny Rock, el menor de los hermanos, retó a Smith a una pelea de box contra él, después de que firmó un contrato con Damon Feldman, promotor del programa Celebrity Boxing, para organizar un combate de boxeo.

Tras de casi un mes, el protagonista de El príncipe del rap ha enfrentado cancelaciones de proyectos, sanciones como la expulsión de la Academia por 10 años, había estado ausente hasta este fin de semana, cuando se dejó ver a su llegada a Mumbai, India, donde aterrizó en un aeropuerto privado.