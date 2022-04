Jada Pinkett no buscaba que Will Smith la defendiera tras broma en los Oscar

Jada Pinkett Smith fue el centro de la polémica cachetada que su esposo Will Smith le dio a Chris Rock en medio de la ceremonia de entrega de los 94ª Premios de la Academia luego de que el comediante hiciera una broma sobre la apariencia de la actriz, quien en 2018 habló sobre su problema con la alopecia.

Desde el incidente, tras el cual quien ganara el Oscar como mejor actor por su papel en Rey Richard: una familia ganadora renunciara como miembro de la Academia y se disculpara, Jada no había hecho revelaciones públicas excepto un mensaje a través de sus redes sociales: “Esta es una temporada de curación y estoy aquí para eso”.

Aunque los proyectos se cancelan para Smith, recientemente se reveló que será apoyado por expertos para lidiar las consecuencias de sus actos, las críticas y el estrés en un centro de rehabilitación al que han acudido diversas celebridades. Su esposa lo apoyará en el camino.

¿Qué dijo Jada Pinkett Smith sobre la agresión?

De acuerdo con una fuente cercana a la pareja, Jada Pinkett no está enojada con Smith, pero desearía que no se hubiera levantado de su butaca en el Dolby Theatre.

“Fue en el calor del momento y fue él quien reaccionó de forma exagerada. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él reaccionó de forma exagerada”, dijo a Us Weekly.

Asimismo, la también productora no esperaba ser defendida ante la broma sobre si aparecería en GI Jane 2 con su cabeza calva. “Ella no es una de esas mujeres que necesita protección. Él no necesitaba hacer lo que hizo, ella no necesitaba protección. Ella no es una flor de pared. Es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas”, agregó.

Quienes llevan juntos aproximadamente 25 años han intentado en todo momento proteger a sus hijos. “Se preocupan por su familia y sus hijos. Han hecho todo lo posible para construir esta vida por sí mismos”.