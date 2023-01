Golden Globes 2023: ¿Dónde ver las series y películas ganadoras?

La edición número 80 de los premios Golden Globes dejó a su paso un listado de propuestas ganadoras, además de una antesala para lo que nos espera en la próxima edición de los Oscar.

Los Golden Globes 2023 se caracterizaron por tener entre sus filas a tres mexicanos nominados, de los cuales Guillermo del Toro se posicionó como victorioso con su galardón a la ‘Mejor Película de Animación’ por su versión de Pinocho.

La noche de premios, que se realizó el pasado 10 de enero, también se caracterizó por la llegada de Salma Hayek con dulces mexicanos.

Varias de las cintas ganadoras se pueden disfrutar en streaming, estas son las plataformas en que puedes disfrutar las películas y series ganadoras.

Pinocho

La cinta animada que le otorgó a Guillermo del Toro su Globo de Oro trata sobre la tradicional aventura del niño de madera que no puede mentir.

Su versión se sitúa en una época donde Italia era un país fascista. Fue creada con animación stop motion que consiste en tomar fotografías del movimiento de un solo objeto para unirlas y crear una secuencia.

“Hicimos esta película en más de 60 escenarios y en más de mil días de grabación y dimos vida, belleza y realidad a una historia de vida, muerte y pertenencia. Si no la han visto véanla, es una película, no para niños, pero la pueden ver ustedes con los niños, tal vez les puedan explicar luego, muchas gracias, los veo luego”, comentó del Toro al recibir el premio.

Globo de Oro 2023: Mejor Película Animada

¿Dónde ver? Netflix.

The Fablemans

El director Steven Spielberg regresa a la pantalla grande con su cinta más reciente titulada The Fablemans.

La trama se sitúa durante la Segunda Guerra Mundial y sigue los pasos de un niño que descubre un secreto familiar que debe de explorar viendo clásicos del cine.

Globo de Oro 2023: Mejor Película de Drama; Steven Spielberg también ganó como Mejor Director.

también ganó como Mejor Director. ¿Dónde ver? La película se estrenará en cines mexicanos el próximo 26 de enero.

Tár

La actriz Cate Blanchett se llevó el Globo de Oro por su actuación dentro de la cinta Tár, la cual cuenta la historia de una famosa compositora que está a punto de lograr la hazaña más importante en su carrera, aunque las cosas no saldrán como ella espera y tendrá que recurrir a su hija por consuelo.

Globo de Oro 2023: Cate Blanchett, Mejor Actriz en una Película de Drama

Mejor Actriz en una Película de Drama ¿Dónde ver? La película se estrenará en algunos cines mexicanos el 9 de febrero.

Elvis

La historia del ‘rey del rock’ ha llegado a la pantalla grande con el ganador del Globo de Oro Austin Butler, quien protagoniza a Elvis Presley. La película se enfoca en el ascenso y caída del cantante durante la década de los años sesenta.

Globo de Oro 2023: Austin Butler, Mejor Actor en una Película de Drama

¿Dónde ver? HBO Max.

The Banshees of Inisherin

Esta cinta de comida cuenta con las actuaciones de Colin Farrell, Brendan Gleeson y Barry Keoghan bajo la dirección de Martin McDonagh. La historia habla de la vida de una amistad que trasciende a lazos familiares.

Globo de Oro 2023: Mejor Película de Comedia y Mejor Guión.

¿Dónde ver? Aún no se han dado detalles sobre el estreno de la cinta en México.

Everything Everywhere All at Once

Una de las películas que uno tiene que ver sí o sí es Everything Everywhere All at Once. El filme explora los límites del multiverso a través de la historia de Evelyn, interpretada por Michelle Yeoh, y su familia en una aventura que busca ponerle significado a la existencia.

Globo de Oro: Michelle Yeoh, Mejor Actriz en una Película de Comedia; Ke Huy Quan, Mejor Actor de Reparto.

Mejor Actriz en una Película de Comedia; Mejor Actor de Reparto. ¿Dónde ver? La cinta se puede rentar a través de la plataforma de Google Play, Youtube o Amazon Prime.

Black Panther: Wakanda Forever

Las aventuras del universo cinematográfico de Marvel continúan y en está ocasión es en el mundo de Black Panther que ha perdido a su protector principal.

Wakanda Forever sigue los pasos de la nación tecnológica mientras se enfrenta a un nuevo enemigo que proviene del mar: Namor, interpretado por Tenoch Huerta.

Globo de Oro 2023: Angela Bassett (Reina Ramonda), Mejor Actriz de Reparto

(Reina Ramonda), Mejor Actriz de Reparto ¿Dónde ver? El filme se estrenará el 1 de febrero en Disney Plus.

Argentina, 1985

La película extranjera Argentina, 1985 logró ser nombrada como una de las mejores producciones. La historia se despliega por parte de un grupo de abogados que buscan justicia ante los crímenes cometidos durante la dictadura.

Globo de Oro 2023: Mejor Película Extranjera.

¿Dónde ver? La cinta se encuentra disponible en Amazon Prime Video.

Babylon

Margot Robbie estará presente en la pantalla grande a lo largo de 2023, una de sus primeras apariciones es en la película de Babylon que trata sobre la decadencia del mundo hollywoodense en la década de los años veinte.

Globo de Oro 2023: Justin Hurwitz , ganador como Mejor Score.

, ganador como Mejor Score. ¿Dónde ver? Se estrena el próximo 19 de enero en algunos cines mexicanos.

House of The Dragon

El mundo de Game of Thrones regresa en forma de una precuela titulada House of The Dragon. La producción cuenta la historia detrás de la dinastía Targaryen y la razón por la que no tienen más bestias aladas.

Globo de Oro 2023: Mejor Serie de Drama .

. ¿Dónde ver? La primera temporada se encuentra disponible en HBO Max.

Euphoria

Zendaya protagoniza un drama adolescente llamado Euphoria que explora el proceso de crecimiento en la preparatoria en el panorama de la era digital.

Globo de Oro 2023: Zendaya, Mejor Actriz en una Serie de Drama.

Mejor Actriz en una Serie de Drama. ¿Dónde ver? Las primeras dos temporadas se encuentran disponibles en HBO Max.

Yellowstone

Desde 2018 la serie de Yellowstone ha contado la historia de una familia que busca proteger su rancho de disparatadas aventuras protagonizadas por Kevin Costner y Kelly Reilly.

Globo de Oro 2023: Kevin Costner , Mejor Actor en una Serie de Drama.

, Mejor Actor en una Serie de Drama. ¿Dónde ver? Todas las temporadas de la serie se pueden ver a través de Claro Video.

White Lotus

Unas vacaciones en algún lugar soleado y remoto suenan bien, excepto cuando se trata del hotel White Lotus que se caracteriza en su serie por contar con las misteriosas muertes de sus huéspedes.

Globo de Oro 2023: Mejor Serie Limitada ; Jennifer Coolidge , ganadora como Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada; F. Murray Abraham , Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada

; , ganadora como Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada; , Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada ¿Dónde ver? Las primeras dos temporadas de la serie se encuentran en HBO Max.

Abbott Elementary

Esta producción protagonizada por Tyler James Williams y Quinta Brunson narra un documental falso, en forma de comedia, de profesores en busca de sacar adelante a los sueños de sus estudiantes.

Globo de Oro 2023: Mejor Serie de Comedia ; Quinta Brunson , Mejor Actriz en una Serie de Comedia; Tyler James Williams , Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama o Comedia

; , Mejor Actriz en una Serie de Comedia; , Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama o Comedia ¿Dónde ver? La serie se encuentra disponible en Star Plus.