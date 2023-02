‘Everything Everywhere all at Once’: ¿Dónde ver la película que podría arrasar en los Oscar 2023?

'Everything Everywhere All at Once' es una de las películas con más nominaciones en los Oscar 2023. (Foto: Youtube / @A24)

¡El multiverso contraataca! La película de Everything Everywhere All at Once se perfila como una de las producciones que arrasarán en la próxima edición de los premios Oscar 2023.

La temporada de premios 2023 está a punto de llegar a su fin con la inminente llegada de la nonagésima quinta edición de los Oscar. Algunos de los nominados de este año son cineastas y actores mexicanos como Guillermo del Toro, por Pinocho, Alfonso Cuarón, con Le Pupille, y Alejandro González Iñárritu gracias a la cinta Bardo.

Sin embargo, una de las nominaciones que se ha posicionado como una de las producciones más propensas a ganar es la cinta de los directores Dan Kwan y Daniel Scheinert: Everything Everywhere All at Once.

La película, protagonizada por Michelle Yeoh, se ha llevado varios de los galardones de la temporada 2023 en ceremonias como los Golden Globes y los Critics Choice Awards; uno de los más importantes es premio del Sindicato de Productores (PGA por sus siglas en inglés) por Mejor Película.

Aparte de la enrome cantidad de premios que se ha llevado la película, los PGA suelen funcionar como un termómetro para determinar qué producciones podrían llevarse la estatuilla dorada del galardón de la Academia de Hollywood.

Para la premiación de los Oscar 2023, Everything Everywhere All at Once se encuentra nominado en las siguientes categorías:

Mejor Película

Mejor Actriz

Mejor Actriz de Reparto

Mejor Actor de Reparto

Mejor director

Mejor Guión Original

Mejor Banda Sonora

Mejor Montaje

Mejor Diseño de Vestuario

Los premios Oscar 2023 se llevarán a cabo el próximo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos y serán presentados por Jimmy Kimmel.

Los premios que se ha llevado Everything Everywhere All at Once

A lo largo de esta temporada de premios, la cinta de A24 se ha llevo los siguientes galardones:

Premios del Sindicato de Actores (SAG por sus siglas en inglés):

Mejor Actor de Reparto

Mejor Actriz de Reparto

Mejor Actriz’

Mejor Reparto

Premios de los Golden Globes 2023:

Mejor Actriz

Mejor Actor de Reparto

Mejor Actriz

Mejor Película de Comedia

Premios de los Critics Choice Awards 2023:

Mejor Actor de Reparto

Mejor Actriz

Mejor Reparto

Mejor Director

Premios de la Academia Británica de Cine (BAFTA por sus siglas en inglés:

Mejor Edición

Mejor Montaje

¿Dónde ver Everything Everywhere All at Once?

La película sigue los pasos de una mujer llamada Evelyn Quan Wang que se encuentra atrapada en la rutina de mantener su negocio de lavado de ropa y su matrimonio monótono. También tiene que lidiar con la complicada relación que tiene su hija, interpretada por Stephanie Hsu.

La protagonista debe enfrentarse a una amenaza multiversal que busca destruir la vida en todas partes. Para ello, Evelyn tendrá que tomar experiencias de otras dimensiones que muestran los distintos caminos que pudo haber tenido su vida.

En marco de sus nominaciones en los premios Oscar 2023, algunos cines comerciales se encuentran proyectando la película. En cuanto a plataformas de streaming, la cinta se puede disfrutar en:

Youtube: se puede rentar por 45 pesos.

Google Play: Se puede rentar por 45 pesos.

Amazon Prime Video: la suscripción mensual tiene un precio de 99 pesos.

Con información de AP