Sheinbaum SÍ va al Fan Fest... de la Gustavo A. Madero: Llega con Brugada al Deportivo Hermanos Galeana

Sheinbaum había analizado la posibilidad de ver el partido México contra Sudáfrica en Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum sí verá el partido México contra Sudáfrica en el Fan Fest... pero de la alcaldía Gustavo A. Madero, reveló este jueves 11 de junio.

Más temprano en la ‘mañanera’, la mandataria había dicho que iba a evaluar si veía la inauguración del Mundial 2026 en el FIFA Fan Fest del Zócalo, que estuvo cerca de ser cancelado por las protestas de la CNTE en el Centro Histórico.

“No, no queremos (dar pronóstico), Obviamente, todo el apoyo de vibra buena para la Selección Mexicana, luego el pueblo de México es muy supersticioso (...) Claro que va a ganar México, si tiene el apoyo del pueblo, y sabemos que van a dejar la garra en la cancha”, aseguró.

La presidenta Claudia Sheinbaum llegó acompañada de Clara Brugada, jefa de Gobierno. “¡Viva México!“, publicó en su cuenta de X.

La CNTE y el Fan Fest en el Zócalo

El miércoles 10 de junio, Claudia Sheinbaum puso en duda la celebración del FIFA Fan Fest en el Zócalo por las protestas de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se instalaron en el Centro Histórico desde el 1 de junio.

“Si por alguna razón no se puede para el día de la inauguración en el Zócalo, hay 18 sedes que fueron planeadas con tiempo por el Gobierno de la Ciudad de México”, apuntó.