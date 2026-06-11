Sheinbaum se guarda pronóstico para el México vs. Sudáfrica: ‘Gana porque tiene apoyo del pueblo’

Claudia Sheinbaum se ‘pone la verde’ y envía un mensaje de apoyo a la Selección Mexicana en el partido inaugural contra Sudáfrica, pero se reservó su pronóstico para no ‘echarles la sal’.

La presidenta destacó que el equipo dirigido por Javier Aguirre cuenta con el respaldo del pueblo mexicano y afirmó que, durante los partidos del Tri, las diferencias quedan de lado para dar paso a la unidad y la emoción por el futbol.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, envió un mensaje de apoyo a la Selección Mexicana durante conferencia matutina en Palacio Nacional. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro: Andrea Murcia Monsivais)

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum del debut de la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

En la mañanera de este 11 de junio, Claudia Sheinbaum aseguró que la Copa del Mundo representa un momento de alegría para los mexicanos y destacó que el apoyo al combinado nacional está por encima de cualquier diferencia.

“Esto es de todas y todos los mexicanos, es un momento muy alegre, luego también se sufre, pero predomina la alegría, la verdad. Creo que la Selección Mexicana está haciendo un muy buen papel, por eso digo, en estos momentos, ya no hay diferencias”, declaró.

La presidenta señaló que la emoción se vive durante los 90 minutos de cada encuentro y llamó a respaldar al equipo nacional. Sin embargo, evitó hacer un pronóstico sobre el resultado del partido inaugural ante Sudáfrica debido a las supersticiones.

“Claro que va a ganar México, si tiene el apoyo del pueblo, y sabemos que van a dejar la garra en la cancha”, agregó.

El debut del Tricolor frente a los ‘Bafana Bafana’ revive lo ocurrido hace 16 años, cuando el conjunto mexicano, también bajo las órdenes de Javier Aguirre, se enfrentó a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial de 2010. La diferencia es que ahora el ‘Tri’ recibe a su rival en el Estadio Ciudad de México.

México es cabeza del Grupo A en el Mundial 2026 y debuta contra Sudáfrica. (Foto: EFE).

¿Claudia Sheinbaum acudirá al Zócalo para ver el partido de México?

Claudia Sheinbaum indicó que intentará asistir al FIFA Fan Fest en el Zócalo para seguir el encuentro inaugural del Mundial 2026, aunque condicionó su presencia a las condiciones de seguridad y a la posible realización de protestas en la zona.

“Vamos a ver, vamos a tratar de ir al Zócalo, pero vamos a ver. Dependiendo de cómo esté”, expresó durante su conferencia de prensa.

Sheinbaum evitó confirmar el sitio exacto donde observará el encuentro entre México y Sudáfrica, aunque reiteró que una de sus opciones es convivir con los aficionados en la principal plaza pública del país.

“A ver cómo estén las cosas también”, añadió en referencia a las movilizaciones que podrían registrarse en los alrededores.

En las inmediaciones del Zócalo permanece un plantón de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por lo que existe preocupación por posibles manifestaciones durante el evento.

No obstante, también dejó abierta la posibilidad de verlo desde otra de las sedes de los festivales futboleros con pantallas gigantes instaladas en la Ciudad de México o incluso no salir de Palacio Nacional.

“Me toca garantizar la gobernabilidad, si todo está tranquilo, pero pues prefiero estar aquí por cualquier tema, va a estar todo tranquilo, pero voy a tener precauciones, pero sí vamos a ver el partido”, concluyó.