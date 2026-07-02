‘Checo’ cree que altura afectará a los ingleses en el partido vs. México: ‘Es difícil respirar’

'Checo' Pérez aseguró que la altura de la CDMX te dificulta respirar si no estás acostumbrado a ella. (Foto: CAdillac F! Team/Xinhua)

Sergio ‘Checo’ Pérez considera que la altura de la Ciudad de México podría convertirse en un factor determinante durante el partido de México vs. Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026.

El piloto mexicano de Fórmula 1 aseguró que incluso los deportistas de alto rendimiento necesitan varios días para adaptarse a las condiciones de la capital del país, por lo que advirtió que el conjunto británico podría resentir los más de 2 mil metros sobre el nivel del mar en el Estadio Ciudad de México.

Al mismo tiempo, el tapatío confió en la hospitalidad de los aficionados mexicanos y afirmó que los jugadores ingleses serán bien recibidos durante su estancia en el país.

La selección de Inglaterra viaja a la CDMX para enfrentar a México en los octavos del Mundial. (Foto: Xinhua) (Chen Yichen)

¿Qué dijo Checo Pérez sobre la altura de la Ciudad de México?

‘Checo’ Pérez habló sobre el partido entre México e Inglaterra durante su llegada al Reino Unido, donde disputa el Gran Premio de Gran Bretaña en el Circuito de Silverstone.

Al ser cuestionado sobre qué consejo le daría a los futbolistas ingleses antes de visitar la Ciudad de México, el piloto fue claro: no deben subestimar los efectos de la altitud.

“Ir con varios días de anticipación, como una semana antes. Que no tomen a la ligera la altura porque realmente puede ser muy difícil respirar”.

El mexicano explicó que la falta de adaptación puede reflejarse rápidamente durante la actividad física.

Además, deseó que la selección inglesa disfrute su estancia en el país pese a la presión que representa enfrentar a la Selección Mexicana de Javier Aguirre en su casa y con su gente: “Espero que se la pasen bien”.

Thomas Tuchel reconoce que la altura es una desventaja para Inglaterra

Las palabras de ‘Checo’ Pérez coinciden con la opinión del seleccionador inglés, Thomas Tuchel, quien admitió que jugar en el Estadio Ciudad de México representará uno de los principales desafíos para su equipo.

El técnico alemán evitó profundizar en el análisis del partido, pues aseguró que todavía disfrutaba la clasificación a los octavos de final. Sin embargo, reconoció que enfrentar a México en casa será uno de los encuentros más especiales del torneo.

“Todavía no (he pensado sobre ello). Acabo de salir de este partido e intento disfrutarlo, pero es quizás uno de los encuentros más hermosos y emocionantes que se pueden disputar; contra México en el Azteca”.

Tuchel también aceptó que el calendario jugará en contra de la selección de Inglaterra, ya que el tiempo entre partidos no es suficiente para adaptarse por completo a la altitud.

“Nos esperan muchísimos obstáculos. Por no hablar de la altitud, que por supuesto será una gran desventaja, ya que es imposible adaptarse físicamente a ella en solo cuatro días. Y seguramente surgirán más obstáculos, pero estamos preparados para ello”.

Horario de México vs. Inglaterra: ¿cuándo y dónde ver el partido?

México e Inglaterra se enfrentarán este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

El encuentro comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse completamente en vivo a través de las siguientes opciones:

Canal 5.

Azteca 7.

TUDN.

ViX Premium.

Quienes prefieran vivir el ambiente mundialista fuera del estadio también podrán seguir el encuentro en los FIFA Fan Fest en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, además de los festivales futboleros en las alcaldías, así como las pantallas gigantes ubicadas alrededor del Zócalo y en diversos puntos de Paseo de la Reforma, espacios que tienen un número limitado de asistentes.