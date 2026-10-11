‘Canelo’ Álvarez confirma pelea con Christian M’Billi en Arabia Saudita pese a bombardeos: ‘Pase lo que pase’

Saúl ‘Canelo’ Álvarez mantiene en pie su próxima pelea contra Christian M’Billi, en Arabia Saudita, pese a los recientes ataques contra instalaciones de la capital saudí. La confirmación se dio a conocer el domingo 11 de octubre por medio de Turki Alalshikh, promotor y presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de ese país.

De acuerdo con Alalshikh, el boxeador mexicano se comunicó con él para reiterarle que viajará a Riad para disputar el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), sin importar lo que ocurra. El funcionario compartió el mensaje en sus redes sociales, en medio de la preocupación por la seguridad en la región.

‘Pase lo que pase, no le teme a nada. Mi país es hogar de las dos Mezquitas sagradas, tierra de paz, rica civilización, profunda historia y gente de corazón noble. Los tiempos difíciles revelan a los verdaderos amigos", escribió en X.

La noticia sobre la pelea de ‘Canelo’ Álvarez se conoce después de que el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, fuera blanco de ataques con misiles y proyectiles. Según reportes de The Guardian, el primer ataque dejó al menos 12 personas muertas y más de 300 heridas; posteriormente, otro proyectil impactó una terminal de pasajeros.

¿Cuándo y dónde será la pelea de Canelo Álvarez vs. Christian M’Billi?

El combate de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Christian M’Billi está previsto para el sábado 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita. El enfrentamiento tendrá en juego el campeonato mundial de peso supermediano del CMB, que actualmente pertenece al boxeador camerunés.

La pelea marcará el regreso del tapatío al ring después de su derrota ante Terence Crawford en septiembre de 2025. En aquella ocasión, el estadounidense se impuso por decisión unánime y se convirtió en campeón indiscutido de las 168 libras, antes de anunciar su retiro y dejar vacantes sus títulos.

El duelo con M’Billi representa una nueva oportunidad para el mexicano de recuperar el cinturón del organismo verde y oro. Ambos pugilistas compartieron cartelera en septiembre de 2025, aunque sus resultados fueron distintos: ‘Canelo’ Álvarez perdió ante Crawford, mientras que M’Billi empató por decisión dividida con Lester Martínez.

La próxima pelea de 'Canelo' Álvarez es contra M'Billi. (Foto: Cuartoscuro)

¿Quién es Christian M’Billi, el rival de Canelo Álvarez?

Christian M’Billi es un boxeador profesional nacido en Camerún el 26 de abril de 1995, que también representa a Canadá en su trayectoria deportiva. Tiene 31 años y compite en la división de peso supermediano, categoría en la que se convirtió en campeón mundial del CMB.

M’Billi suma 29 victorias, ninguna derrota y un empate, con 24 triunfos por nocaut. Su debut profesional ocurrió en febrero de 2017, después de una trayectoria amateur que incluyó su participación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, donde terminó en quinto lugar en la categoría de 75 kilogramos.

El peleador, conocido como ‘Solide’, consiguió el campeonato interino supermediano del CMB en junio de 2025, cuando venció por nocaut técnico a Maciej Sulecki. Posteriormente, fue elevado a campeón absoluto después de que el organismo dejara vacante el cinturón.

Su estilo se caracteriza por la presión constante y el volumen de golpes.

¿Qué ha dicho Canelo Álvarez sobre Christian M’Billi?

En una entrevista con The Guardian publicada el 11 de octubre, Saúl ‘Canelo’ Álvarez habló sobre el desafío que representa su próximo rival. El mexicano describió a M’Billi como un boxeador que no deja de presionar y lanza una gran cantidad de golpes, además de destacar que su estilo agresivo puede dar lugar a un enfrentamiento atractivo para el público.

En esa misma entrevista, Álvarez también habló de su derrota ante Terence Crawford y reconoció que, pese a haber realizado una buena preparación, su concentración no estuvo donde debía durante la semana de la pelea. “Cuando pierdes, siempre miras atrás y revisas tus errores”, señaló.