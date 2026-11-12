¿Pemex frenó el gasolinazo? Energía asegura que México evitó aumentos como los de EU y Europa

La titular de la Sener compareció ante el Senado y defendió ante legisladores la estrategia energética del Gobierno Federal.

México logró evitar los aumentos en los precios de los combustibles que se registraron en Estados Unidos y Europa durante la reciente crisis energética internacional, aseguró este jueves la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar.

La funcionaria atribuyó este resultado al fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex), el incremento de la producción nacional de combustibles y la estrategia del Gobierno Federal para contener la inflación.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Energía del Senado, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Sener defendió la política energética de la actual administración y sostuvo que el país tiene mayor capacidad para enfrentar las fluctuaciones de los mercados internacionales.

“La estrategia que estamos desarrollando fortalece la capacidad del país para hacer frente a la volatilidad internacional, a fenómenos naturales y a conflictos geopolíticos y eso también contribuye a tener tarifas eléctricas estables en beneficio de los hogares mexicanos”, afirmó.

González Escobar también sostuvo que México no resintió directamente los efectos de la crisis internacional por el precio de la gasolina, a diferencia de otros mercados.

“Aquí no se dio el incremento de precios que se dio en Europa y que se dio en Estados Unidos por los combustibles. Aquí controlamos la inflación debido a que fortalecimos a Petróleos Mexicanos y estamos produciendo más combustibles”, declaró ante los legisladores.

Pemex aumentó la producción de combustibles, asegura Sener

Como parte de los resultados presentados ante el Senado, la titular de Energía destacó el crecimiento de la actividad de refinación de Pemex, uno de los elementos centrales de la estrategia para reducir la dependencia de las importaciones de combustibles.

De acuerdo con las cifras expuestas por la funcionaria, el procesamiento de crudo pasó de 925 mil a un millón 107 mil barriles diarios, lo que representa un incremento de 18.8 por ciento.

También resaltó la situación financiera de la petrolera. Según los datos presentados por la Sener, la deuda financiera de Pemex disminuyó 9 por ciento respecto a 2025 y 27 por ciento frente a 2018, hasta ubicarse en 77 mil 600 millones de dólares.

La dependencia también reportó un crecimiento de 29 por ciento en los ingresos de la empresa durante el primer semestre del año, así como el pago de 952 mil millones de pesos a proveedores y contratistas.

En este contexto, González Escobar defendió la estrategia de recuperación de Pemex y sostuvo que contar con una mayor producción nacional permite al país tener herramientas para responder a las condiciones del mercado energético internacional.

¿Cuánto cuesta la gasolina Magna y el diésel en México?

La funcionaria también destacó la estrategia para mantener estables los precios de los combustibles y evitar que las fluctuaciones internacionales se trasladen directamente a los consumidores.

Durante su comparecencia, la funcionaria señaló que la gasolina regular se mantiene por debajo de los 24 pesos por litro, mientras que el diésel se encuentra por debajo de los 27 pesos.

Estos precios forman parte de los acuerdos impulsados por el Gobierno Federal con empresas gasolineras para contener el costo de los combustibles y reducir sus efectos sobre la inflación.