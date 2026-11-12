Ahorro temprano, fórmula para alcanzar independencia financiera después de los 65 años

El retiro es el proyecto financiero que más demanda recursos y mas lejano se percibe por lo que existe el riesgo de postergarlo, sin embargo, con un esfuerzo y desde su inicio temprano, permitirá la “independencia financiera” a partir de los 65 años, dijo Pedro Sánchez Cuervo, socio director de Asesores en Comunicación y Consultoría Patrimonial de Sura Investment.

“Nadie es más responsable del futuro que uno mismo”, al final uno es quien toma las riendas del futuro para lograr los objetivos planeados”, dijo durante la mesa “Bienestar financiero y cierre de año: tendencias, desafíos y oportunidades para empresas y personas”, organizado por EL FINANCIERO Meetpoint.

Una guía genérica sobre el porcentaje idóneo del ahorro para el retiro es un 10 por ciento complementario a lo que obligatoriamente se están destinando actualmente.

“Se puede hacer un programa en el que el primer año ahorrar el 2 por ciento, el siguiente el 4 y a la vuelta de 5 años ya estoy donde debo estar. Para alguien que está entrando al mercado laboral en este momento, -en el que las Afores ya representan una aportación muy relevante y van a subir todavía más-, a lo mejor un 10 por ciento complementario a las Afores para retiro es algo muy razonable, sobre todo pensando en que la expectativa de vida va a subir”, explicó el especialista.

La planeación para el retiro desde la primera etapa en la vida laboral es fundamental para alcanzar la “Independencia Financiera”, junto con el avance en la esperanza de vida.

“La esperanza de vida y la probabilidad de llegar a edades de proceso de independencia económica a los 65 años es altísima, en la frontera del 90 por ciento, la diferencia es si llego o no preparado”, dijo.

En ese camino, la informalidad del empleo “es el enemigo más importante para la generación de ahorro para el retiro”, apuntó el especialista.

Alrededor del 73 por ciento de las personas de 65 años o más recibe algún tipo de pensión contributiva, no contributiva o ambas, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Esto deja a 3 de cada 10 personas de más de 65 años sin alguna pensión contributiva tradicional, elevando su dependencia a programas sociales.