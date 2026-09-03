Bonos mexicanos, en top 3 de mayor rentabilidad entre mercados emergentes: Sura Investments

Los mercados financieros de México y Estados Unidos continúan presentando oportunidades para los portafolios de los inversionistas.

Los bonos soberanos de México están en el top 3 de mayor rentabilidad dentro de los mercados emergentes, lo que permite que nuestro país se mantenga como un destino atractivo para los inversionistas internacionales, señaló Joaquín Barrera, director de renta fija e inversiones de Sura Investments.

El desempeño de la renta fija mexicana ha sido positivo, incluso frente a otros países emergentes, dijo en el EF Meet Point en alianza con SURA

“Cuando nosotros comparamos la renta fija en México, el mercado de bonos soberanos mexicanos en pesos mexicanos, con un universo de 15, 16 mercados emergentes, vemos que la rentabilidad de los bonos en México está en el top tres de estos bonos”, afirmó.

Joaquín Barrera agregó que este comportamiento resulta relevante debido a que permite que México continúe siendo atractivo para los capitales provenientes del exterior.

El directivo agregó que el comportamiento de la renta fija mexicana contrasta con lo observado en Estados Unidos, mercado presionado por el repunte de la inflación y del cambio en las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

A principios de 2026, los mercados contemplaban la posibilidad de que la Fed redujera sus tasas de interés; posteriormente, las expectativas cambiaron hacia un escenario de estabilidad y ahora incluso existe la posibilidad de que el Banco Central de EU suba el referencial este mes.

A pesar de este escenario, Barrera consideró que la resiliencia de la economía estadounidense representa una ventaja para México, debido a la cercanía y los vínculos económicos entre ambos países.

“Estados Unidos se sigue manteniendo como el motor de la economía global y eso beneficia mucho a México, tenemos una ventaja de estar cercanos a Estados Unidos”, señaló.

En contraste con el buen desempeño de los bonos, el mercado mexicano de renta variable se encuentra rezagado frente al estadounidense. Sin embargo, Barrera apuntó que las valuaciones de las acciones mexicanas actualmente resultan atractivas, tanto frente a sus niveles históricos como en comparación con otros mercados.

Por ello, consideró que, pese a los desafíos derivados del entorno internacional, los mercados financieros de México y Estados Unidos continúan presentando oportunidades para los portafolios de los inversionistas.