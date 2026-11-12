‘Fin de año es una oportunidad para crear plan de ahorro e inversiones’: SURA

El cierre de año ofrece posibilidades para decidir en qué destinar los recursos.

¡Aprovecha el pago de tu aguinaldo! El fin de año es la oportunidad para usar ese ‘dinerito extra’ en un plan de ahorro o hacerlo crecer a través de inversiones, aseguran especialistas de SURA.

“El cierre de año invita a pensar en una planeación financiera más allá de las fiestas de fin de año o Navidad para trazar una ruta de ahorro e inversión”, explicó Valentín Martínez, director de Corporate Solutions de SURA Investments, durante el foro virtual EF Meet Point ¡QUE NO SE TE VAYA EL AGUINALDO! Bienestar financiero rumbo al cierre de año, de El Financiero.

Martínez detalló que el ahorro tiene que ver con la acumulación de recursos económicos y la inversión aspira a mayores crecimientos para lograr metas de largo plazo.

“El ahorro es a corto plazo, pero no resuelve el futuro. Una parte se debe destinar a las inversiones y proyectos productivos que ayudarán para las metas a largo plazo”, agregó.

¿Cómo construir una estrategia financiera a largo plazo?

Valentín Martínez aseguró que el cierre de año ofrece posibilidades para decidir en qué destinar los recursos extra.

“Hay que evaluar cuánto ingreso, cuánto retiro o cuánto gasto a lo largo del año y ver la capacidad real de ahorro e inversión y, en función de ello, trazarme objetivos concretos de corto, mediano y largo plazo”, añadió.

El ahorro sirve para fijarse metas a corto plazo, es decir, a un año, por ejemplo, como un viaje, comprar un coche, entre otras opciones, pero que dichos recursos no resuelven el futuro, detalló el director de Corporate Solutions de SURA Investments.

Pedro Sánchez Cuervo, socio director en consultoría patrimonial, agregó que para lograr dichas metas es necesario desarrollar el hábito de fijar un presupuesto.

“Cuando la gente no presupuesta, es muy difícil alcanzar objetivos. El presupuesto es la herramienta más relevante para lograr propósitos; a partir de ahí se identifica dónde estamos, a dónde queremos llegar y qué hacer en medio para redefinir sobre los gastos personales”, afirmó.

¿Por qué es importante definir un presupuesto para metas de ahorro e inversión?

Valentín Martínez también hizo énfasis en la importancia de definir un presupuesto, que será la herramienta principal para destinar recursos para el ahorro e inversión.

“De esta forma se diagnostica de una manera muy precisa cuál es el excedente y qué puedo disponer para estos planes”, apuntó.

Las plataformas de inversión ahora ofrecen distintos montos, incluso pequeños, pero es fundamental hacer más evidente para que el ahorro y la inversión sean accesibles.

“Es importante recurrir a estos mecanismos a través de instituciones formales y reguladas para que el dinero esté protegido”, recordó el especialista.