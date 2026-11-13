El inventario de las renuncias

La migración es un inventario de renuncias cotidianas que, a primera vista, parecen insignificantes. En Canadá, Ana Pérez Carús descubrió que en los supermercados no venden bebidas alcohólicas; también notó que no había queso panela y que no usan gotas de yodo o de plata coloidal para desinfectar las lechugas o las fresas. Detalles minúsculos que, sumados, se han convertido en un nuevo mapa alimenticio y cultural en la vida de esta nutrióloga mexicana que vive en Winnipeg, Manitoba, desde hace seis años.

Originaria de Veracruz, desde su cuenta de Instagram Thehealthylatina.ca, Ana comparte recetas para hacer pan de muerto, consejos sobre alimentación saludable, información sobre nuevas reglas de etiquetado y, en general, documenta el pulso de una madre latina en Canadá. En su cuenta, sus poco más de 5 mil seguidores, algunos de ellos inmigrantes, encuentran las coincidencias de vivir en el exilio.

Ana relata que su salida de México fue caótica: originalmente ella y su marido, Paco Rivera, habían planeado mudarse a Canadá desde 2018; sin embargo, el coronavirus retrasó sus planes hasta 2020.

Sin queso panela ni su consultorio, Ana aprendió a navegar la incertidumbre y el desapego en Canadá. (Cortesía)

“Teníamos planeado viajar en abril de 2020, pero cerraron las fronteras en marzo por el Covid. Yo ya había dejado de trabajar en mi consultorio, teníamos maletas hechas y todo vendido; nos cancelaron los planes unas semanas antes, fue un desastre”, recuerda. Con los años entendió que la migración comparte asiento con la incertidumbre y que, por eso, es necesario tener clara la meta para no perderse en la impaciencia de los trámites burocráticos.

Ana confiesa que a su marido y a ella les urgía salir de Veracruz porque percibían que la violencia comenzaba a pisarles los talones. “Ya no queríamos vivir en México. Nunca nos pasó nada en particular, pero a nuestro alrededor empezamos a oír casos de secuestros, habían intentado entrar a nuestro departamento y un día nos tocó una persecución: unos carros cerraron la calle y varias personas se bajaron con metralletas. Además, no queríamos pasar el Covid allá porque mi esposo trabajaba en un hospital”, relató. Eso, más la idea de vivir en el extranjero, les dio el empuje que necesitaban.

Por eso, cuando en el verano de 2020 Canadá abrió una pequeña ventana para recibir estudiantes internacionales, su marido aprovechó para viajar; Ana y su hija de tres años lo siguieron un mes después. “Mi hija y yo aterrizamos el 4 de septiembre”.

Tras dejar Veracruz en 2020 y obtener la ciudadanía en 2025, Ana reconstruyó su hogar en Winnipeg. (Cortesía)

Su dominio del francés le ayudó a obtener un trabajo en un call center de interpretación y traducción, donde trabajó conectando a clientes con traductores e intérpretes, por cerca de cuatro años. Durante esa etapa nació su segunda hija.

La nutrición quedó en pausa, pero la depresión nunca tuvo espacio en su cabeza. “Estaba emocionada de crear una vida nueva. Nunca me pregunté qué hago aquí, aunque sí tuvimos periodos de incertidumbre y estrés por no saber qué pasaría con nuestro trámite migratorio”, cuenta.

Para 2023, la incertidumbre burocrática terminó. Ana y su familia obtuvieron la residencia permanente y, en 2025, se hicieron ciudadanos. “Fue la culminación de un proceso largo, doloroso, lleno de esfuerzo, lágrimas y dinero. Fue decir: ya puedo verme de tú a tú con cualquier canadiense”.

El juramento trajo felicidad, pero también un duelo doloroso. No por ella, que sabe que siempre será mexicana, sino por sus dos hijas. “Para mí fue duro pensar que ellas van a ser más canadienses que mexicanas. Mi hija mayor sabe el himno canadiense, pero no el de México. El dolor es darles más seguridad y oportunidades, pero saber que se pierden la piñata, la fiesta infantil de cinco horas y todo lo que implica ser mexicano”, relata.

Anota que la migración le ha enseñado a calibrar la realidad con una óptica distinta. El migrante mexicano, argumenta, sobrevive porque en su país de origen la resiliencia no es un mérito: es una obligación. “En México uno tiene que ganarse la comida del día, y cuando migras tienes una sed extra para salir adelante. Aquí la gente local pinta la raya que le piden pintar; el mexicano pinta esa y la que sigue. Somos bien echados para adelante y no nos vencemos fácil”, cuenta, orgullosa de ella y de sus compatriotas.

Al final, la migración somete a un aprendizaje brutal de desapego. “Te enseña a soltar, a darte cuenta de que no todo depende de ti. A mí me enseñó a ser paciente, porque aquí la vida es incertidumbre todo el tiempo. Uno tiene que estar seguro de la meta. Si la tienes clara, valdrá la pena el esfuerzo”, puntualiza, ahora que sabe que ya cumplió su objetivo.

Ana Pérez Carús cruzó fronteras para huir del miedo y, en el camino, terminó construyendo un país propio a la medida de sus hijas. Un país donde elabora pan de muerto para que ellas no se pierdan la extraordinaria oportunidad de ser, aunque sea un poco, las mexicanas que su madre siempre será.

Nota de la autora: Esta columna forma parte de una serie quincenal sobre la vida de los migrantes. Si tienes una historia que contar escribe krodriguezv@elfinanciero.com.mx