FMI reduce a 18 mil mdd la Línea de Crédito Flexible a México: Destaca dinamismo en economía

El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo de 24 mil a 18 mil millones de dólares la Línea de Crédito Flexible (LCF) a México, al considerar que el país mantiene fundamentos económicos sólidos, reservas internacionales adecuadas y capacidad para enfrentar choques externos.

El organismo destacó que la economía mexicana ha ganado dinamismo, apoyada por políticas internas menos restrictivas y mayores exportaciones, mientras que la inflación general se encuentra cerca del objetivo del Banco de México.

Sin embargo, advirtió que persisten riesgos por la incertidumbre comercial y geopolítica, las presiones inflacionarias subyacentes y el deterioro de las finanzas públicas.

El organismo financiero multilateral alertó que, con la consolidación fiscal prevista actualmente, la deuda pública mantendría una trayectoria moderadamente ascendente antes de estabilizarse hacia 2031, por lo que recomendó un ajuste fiscal más ambicioso para colocarla en una ruta descendente.

¿Qué proyectó el FMI sobre el PIB de México?

En su evaluación, el FMI proyectó que el Producto Interno Bruto (PIB) de México crecerá 1.5 por ciento en 2026, después de un avance de 0.5 por ciento en 2025, y acelerará a 1.8 por ciento en 2027, conforme disminuya la incertidumbre y se recupere la inversión.

No obstante, recalcó que “las incertidumbres sobre la revisión del T-MEC y las reformas internas siguen pesando sobre la actividad”.

También indicó que las presiones persistentes en los precios subyacentes y las expectativas inflacionarias por encima de la meta de 3 por ciento retrasan la convergencia de la inflación.

El Directorio Ejecutivo del FMI concluyó el 11 de noviembre la consulta del Artículo IV correspondiente a 2026 y aprobó la revisión de medio término del acuerdo de la Línea de Crédito Flexible con México.

A solicitud de las autoridades mexicanas, el organismo autorizó reducir el acceso de 200 a 150 por ciento de la cuota del país, equivalente a 13 mil 369.05 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), aproximadamente 18 mil millones de dólares.

Las autoridades mexicanas manifestaron su intención de mantener este instrumento como precautorio, es decir, como un respaldo financiero para enfrentar posibles contingencias externas, sin que exista la intención de utilizarlo.

La disponibilidad actual es 25 por ciento menor a los 24 mil millones de dólares autorizados en noviembre de 2025. Hace dos años, en noviembre de 2024, el monto se mantenía en alrededor de 35 mil millones de dólares, por lo que la reducción acumulada es cercana a 49 por ciento.

El organismo consideró apropiada esta disminución porque los riesgos extremos externos se han moderado, gracias a los mayores mecanismos de protección financiera de México, la resiliencia de sus exportaciones y su capacidad para ajustarse a los choques internacionales.

Reconocen disminución de déficit fiscal

Respecto a las finanzas públicas, el FMI reconoció que el déficit fiscal disminuyó considerablemente en 2025 y se espera que continúe bajando en 2026. Sin embargo, consideró que el ritmo gradual de consolidación previsto para los próximos años no será suficiente para colocar la deuda pública en una trayectoria descendente.

Por ello, la mayoría de los integrantes del Directorio Ejecutivo recomendó un ajuste fiscal más ambicioso y concentrado desde los primeros años, sustentado en una mayor movilización de ingresos, transferencias mejor focalizadas y un mejor desempeño financiero de Pemex, sin descuidar el gasto social prioritario y la infraestructura.

Algunos directores, sin embargo, consideraron que un ajuste más gradual podría contribuir a proteger el crecimiento económico.

El organismo también recomendó fortalecer el marco fiscal y su credibilidad, así como transparentar los riesgos y pasivos asociados con los proyectos de inversión en infraestructura.

En política monetaria, consideró adecuado mantener una postura moderadamente restrictiva hasta que las presiones inflacionarias subyacentes disminuyan de manera sostenida.